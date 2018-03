Önvezető autós szoftvereket fejlesztő leánycéget alapít a Toyota

Új leányvállalatot hoz létre a Toyota, amely kifejezetten önvezető autós rendszerek fejlesztését célozza. A vállalat az Aisin Seiki és Denso komponensgyártókkal együttműködve tekintélyes, mintegy 2,8 milliárd dollárnak megfelelő összeget fektet az új kezdeményezésbe, amely a létező Toyota Research Institute-ot (TRI) egészíti ki, Toyota Research Institute - Advanced Development, vagy rövdien TRI-AD név alatt.

Az új projekt élére a vállalat a Toyota Research Institute jelenlegi műszaki igazgatóját, Dr. James Kuffnert nevezi ki, akinek a felügyelete alatt mintegy ezer alkalmazott dolgozik majd. A leánycég célja, hogy teljes mértékben integrált, éles felhasználásra kész szoftvert fejlesszen önvezető autókhoz. Az új cég székhelye a jelenlegi tervek szerint Tokióban lesz, az alkalmazottakat azonban globálisan toborozza majd a cég. Maga a Toyota Research Institute egyébként ugyancsak egy viszonylag frissen létrehozott szervezet, azt a gyártó 2016-ban, Észak-Amerikában alapította, vezérigazgatójának pedig a katonai felhasználásra is szánt robotjairól megismert DARPA Robotics Challenge versenyének korábbi vezetőjét nevezte ki. A TRI fő kutatási területeit a mesterséges intelligencia, robotika és persze az önvezető autók jelentik.

Az eddig a TRI berkeiben fejlesztett technológiákat a vállalat egyébként már többször felvillantotta, ahogy azt a The Verge is kiemeli, a gyártó az idei CES-en például egy LIDAR-ral és tekintélyes kamerarendszerrel felszerelt, önvezető Lexus LS 600hL modellt mutatott be, amelynek erőssége, hogy 360 fokban mintegy 200 méterre "lát el", ezzel közel megduplázva az addigi kísérleti modellekben megismert érzékelési távolságokat.

A TRI, a TRI-AD leánycégekkel való együttműködéstől a Toyota gyorsabb, mélyen integrált fejlesztési modellt remél. Ehhez első körben egy letisztult szoftveres pipeline létrehozását tervezi, amely a kutatástól egészen a piacra vitelig terjed. Emellett a cég a TRI-vel való együttműködést is erősíti, hogy a kutatási eredményeket egyből termékfejlesztésbe fordíthassák át - ugyanez a cél egyébként a teljes Toyota Groupon belül való kollaboráció megerősítésével is. Végül de nem utolsó sorban a vállalat igyekszik világszerte begyűjteni a legtehetségesebb mérnököket, így komoly kompetenciát kiépíteni a cégcsoporton belül.

Látható, hogy a Toyota igyekszik felzárkózni a versenytársakhoz a területen, hiszen az prémium szegmensbeli riválisok, mint az Audi, már rendelkeznek is a piacon elérhető, igaz egyelőre erősen korlátozott önvezető funkciókat tartalmazó modellel - ugyanakkor több szereplő már 2021-re teljesen autonóm járműveket ígér, beleértve a Fordot, General Motorst, Daimlert és a BMW-t is. A Toyota egyelőre nem beszélt hasonlóan merész dátumokról, a cég azonban általában hallgatagabb a témában a versenytársaknál, akikkel ellentétben a külső fejlesztőkkel való partnerségeket sem viszi túlzásba, így nem tudni, pontosan hogy áll a technológia piacra vitelével. Akárhogy is, az jól látszik, hogy a Toyota fejlesztéseit igyekszik minél inkább házon belül tartani, ami nem mondható elterjedt gyakorlatnak az önvezető megoldások piacán.