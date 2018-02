Nagy felvásárlással bővíti az Amazon a biztonsági kamerás üzletágát

Felvásárolta az Amazon a biztonsági kamerákat és videós kaputelefonokat gyártó amerikai Ring startupot, amellyel az otthoni biztonsági felszerelésekkel foglalkozó üzletágát egészíti ki - jelentette először a GeekWire, az akvizíció tényét azóta mindkét cég megerősítette. Bár a teljes vételár nem nyilvános, de mivel a Ringet a legutóbbi támogatási körben 1 milliárd dollárra értékelték a befektetők, ezért a vásárlás összege 1,2-1,8 milliárd dollár közé tehető a Recode forrásai szerint. Ez pedig azt jelenti, hogy a Ring számít innentől kezdve az Amazon második legnagyobb összegű felvásárlásának a WholeFoods élelmiszerlánc 14 milliárd dolláros megvétele után, a dobogó második fokáról pedig a cég az 1,2 milliárd dollárért felvásárolt Zappos cipős és ruhás webáruházat szorította le.

A Ring elsősorban kamerával és Wi-Fi-vel felszerelt kaputelefonok gyártására szakosodott, amelyek felismerik, ha az ajtó előtt áll valaki. Ezt követően a rendszer értesíti a lakás tulajdonosát a tabletes vagy okostelefonos appon keresztül, és megjelenítik azon a bejárat ajtó kamerájának képét. Így a felhasználó akár távolról is beszélhet az ajtója előtt állókkal. A startup távlati célja a megoldással az volt, hogy az elérhető árú (jelenleg 180 dolláros) kamerás szolgáltatáson keresztül csökkentse a bűntények, például betörések számát. Az egyszerű videós kaputelefon azóta más biztonsági rendszerekkel is kiegészült, és többféle szolgáltatást kínál.

A startupot részben az Amazon is támogatta az Alexa Fund keretében, hogy a cég integrációt fejlesszen a termékei és az asszisztens megoldásai közt. Például hangos utasítással megjeleníthető a Wi-Fire csatlakozó otthoni kamerák képe, többek közt a Ring biztonsági kameráké és kaputelefonoké az Echo Show-n keresztül. Így legalább már a vállalatnak az ilyen jellegű integrációk fejlesztésével nem kell annyit foglalkozni a felvásárlás után, csak folytatni az eddig megkezdett fejlesztéseket.

Épül a termékcsomag

Egyáltalán nem ez az Amazon első próbálkozása az otthoni biztonsági kamerák területén. Legutóbb tavaly decemberben vásárolta fel a vállalat a teljesen hasonló termékportfólióval rendelkező, viszonylag alacsony árú vezeték nélküli okoskamerákat és videós kaputelefonokat árusító Blink startupot. Ráadásul az Amazon saját Cloud Cam megoldással is rendelkezik 112 dolláros alapáron, plusz megrendelhető az okoskamerát és az okoszárat is magában foglaló Amazon Key otthoni készlet 250 dollárért.

Utóbbi megoldással igyekezett a kereskedelmi óriás elindítani a kiszállítás új módját, amelyhez a vásárlónak nem kell jelen lenni, mivel az Amazon távolról ellenőrzi, hogy a futár a megfelelő helyen és időben van-e a csomaggal, kinyitja a zárat és bekapcsolja a kamerát. A vásárló akár valós időben is követheti a kiszállítást vagy később felvételről megtekintheti. Továbbá a a Key In-Home Kit megoldással nem csak a futárokat lehet beengedni távolról lakásba, hanem a felhasználó által meghatározott időszakokban például a a kutyasétáltatót vagy a bejárónőt is. Az Amazon ötlete azonban nem talált teljesen pozitív fogadtatásra, a biztonsági szakértők és sok vásárló is kritikusan kezelte, hogy az Amazonra bízza az otthona biztonságát, mivel az internethez kapcsolt bejárati ajtó erősen kiszolgáltatottá teheti a tulajdonost a támadókkal szemben, de maguk az amazonos futárok sem feltétlen ébresztenek bizalmat.

Elég valószínű ezek alapján, hogy az Amazon a Ring és a Blink funkcióit is beépíti az eddigi szolgáltatásai közé, hogy az otthoni kiszállítás megbízhatóbb legyen a vásárlók számára. A GeekWire meglátása szerint azonban a Ring a Twitch-hez vagy a Zapposhoz hasonlóan folytathatja tovább az önálló működést és megtarthatja a márkanevet is. Az Amazon viszont így már elég nagy otthoni biztonsági kamerás portfólióval rendelkezik ahhoz, hogy az eddig meglévő megoldásokat új termékekben és szolgáltatásokban is egyesítse, mint ahogy például a Google teszi a Nest okosotthon szolgáltatások és termékek kapcsán. A vásárlókban eddig is meglévő félelmen viszont nehéz lesz változtatni, hogy az Amazon tartsa számon és felügyelet alatt, hogy kik lépnek be a felhasználók otthonába.