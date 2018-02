A Google is AR appokat szeretne terjeszteni

Megjelent nyilvánosan is a Google fejlesztőknek szánt, kiterjesztett valóságot megjelenítő mobilalkalmazásokhoz használható ARCore 1.0 eszközkészlete - jelentette be a vállalat a Mobile World Congressen. Az SDK a fejlesztőket támogatja olyan appok fejlesztésében, amellyel a kameralencsén keresztül a felhasználóknak digitális képek jelennek meg a való világba ágyazva, mivel a rendszer megérti a környezetet és képes objektumokat, illetve információkat elhelyezni benne. Az elkészült alkalmazásokat a fejlesztők a Play Store-ban publikálhatják majd.

Eddig az ARCore előnézeti verzióban volt elérhető néhány kiválasztott fejlesztő számára, de mostantól bárki hozzáférhet. A hivatalos fejlesztői oldalról kiválasztható, hogy a programozó Java, Unity vagy Unreal környezetben szeretne-e dolgozni, és ennek megfelelően megtalálja a letöltéshez szükséges eszközöket vagy parancsokat. Az ARCore egyelőre 13 különböző okostelefonon működik, jellemzően például a Google Pixeleken, Samsung Galaxy és Note típusokon, de például a OnePlus 5-ön is. A bejelentés szerint a Google partneri megállapodást kötött több gyártóval is, hogy a jövőben megjelenő készülékeik támogassák az ARCore-t, úgy mint a Samsung, Huawei, LGE, Motorola, ASUS, Xiaomi, HMD-Nokia, ZTE, Sony és Vivo telefonok.

Az ARCore 1.0 funkciói közé tartozik, hogy a környezet felismerését követően a felhasználók virtuális tárgyakat helyezhetnek el a felületeken, úgy mint posztereket, bútorokat, játékdobozokat vagy könyveket. A kamera mozgatásához és a fényviszonyokhoz is jól igazodnak a virtuális objektumok a Google ígérete szerint. Továbbá az Android Studio Beta is támogatja az ARCore-t az Emulátorban, így a fejlesztők az alkalmazásaikat az asztali gépekről is tesztelhetik virtuális környezetben. Mint a közlemény írja, a tesztfázisban több vállalattal is együttműködött, hogy megmutassa az AR lehetőségeit, ebben a formában készült el például a Porsche Mission E Concept járműve vagy a Snapchat virtuális FC Barcelona stadionja.

Eközben a vállalat a mesterséges intelligenciát és gépi látást egyesítő Google Lens előnézeti változatának fejlesztésén is tovább dolgozott. A lencsével a Google Photosban egy kép elkészítésekor még több információt lehet majd megtudni arról, hogy mi jelenik meg a képen, például a rendszer felismeri a különböző állatokat és növényeket. A megoldás azonban csak a Photos angol nyelvű és legfrissebb változatában jelenik meg Androidon és iOS-en. A funkcionalitás még mindig elég szűk a Google Lens esetében, de ez a rendszer még előnézeti változatban marad.

Tavaly a Facebook és az Apple is megjelent AR fejlesztői eszközökkel, mellyel például IKEA bútorokat lehet elhelyezni a környezetben. A domináns területet azonban a játékok jelentik az Apple ARKit esetében, amelynek tíz legnépszerűbb letöltött alkalmazása közt jellemzően ezek találhatók. Egyelőre azonban még egyik sem érte el a 2016-ban megjelent, szintén AR-alapú Pokémon Go sikerét, amellyel a virtuális teremtményekre lehet vadászni. Az androidos ARCore megjelenése akár sikert is hozhat az AR fejlesztésekben, de ehhez valóban szüksége lesz a Google-nek a partneri megállapodásokra, mivel a tavaly májusi adatok szerint ugyan több mint havi 2 milliárd felhasználója van az androidos telefonoknak, de a közlemény szerint jelenleg csak 100 millió Androidon található az ARCore-appokhoz szükséges modern kamera és szenzor.