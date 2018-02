Éledezik a kínai memóriagyártás

Piacra kerültek az első kínai DDR4 chipek és modulok. A Xi’an UniIC Semiconductors termékeinek elsősorban azért bírnak viszonylag nagy jelentőséggel, mert a cég állítása szerint a fejlesztés, illetve a gyártás is teljes egészében a távol-keleti nagyhatalom határain belül zajlott/zajlik. Az alkalmazott gyártástechnológiáról nem beszél a Xi’an UniIC, amely a chipek mellett komplett DIMM-eket is készít, első körben öt különböző modell személyében.

Ezek mindegyike ugyanarra a szerény méretű 4 gigabites (512 megabájtos) egységre épül, amely a specifikációk alapján relatíve kis teljesítményre képes. Az erre épülő különféle modulok ugyanis egységesen a szabvány kvázi legkisebb sebességkategóriáját, a DDR4-2133-at támogatják 15-ös CAS késleltetés mellett. A DIMM-ek közötti különbséget a kapacitásban és a típusban kell keresni, az összesen öt modul közül ugyanis két-két UDIMM (nem pufferelt) és SO-DIMM, egy pedig ECC UDIMM. Előbbi kettő 4 vagy 8, utóbbi pedig 4 gigabájtos kapacitással bírhat. A kínaiak lemaradását jól szemlélteti, hogy a piacvezető Samsung decemberi bejelentése alapján már létezik 8 gigabites DDR4-es die, amelyből egy lapkába több is összecsomagolható, ráadásul 3600 MHz-ig skálázható.

Ugyanakkor ennek ellenére sem érdemes lesajnálni a Xi’an UniIC legújabb termékeit, a modulok elsősorban megfizethető konfigurációkba kerülhetnek, amelyekhez most minden korábbinál nagyobb szükség van az olcsó memóriákra. A DDR4-es modulok ára ugyanis csúcson van, a másfél évvel ezelőtti szint nagyjából kétszeresén állnak a nélkülözhetetlen alkatrészek. Ez a masszív áremelkedés pedig csak olaj volt a tűzre, a kínai memóriagyártók anyagi erőforrásaikat nem sajnálva próbálják minél hamarabb beindítani a termelést, hogy minél gyorsabban függetlenedjenek az importtól.

A szóban forgó cég mellé hamarosan más szereplők is érkezhetne. A távol-keleti ország tehát már jó ideje gőzerővel dolgozik saját DRAM ellátásán. A King Technology és a Fujian Jin Hua IC Company pedig mostanában, korábbi ígéretük alapján 2018 elején indíthatja be a termelést. A potenciális konkurens tajvani Nanya memóriagyártó elnöke szerint ugyanakkor a feltörekvő kínai gyártók még sokáig nem befolyásolhatják a piac alakulását, mivel a Samsung mellett az SK Hynix és a Micron sem bocsátotta áruba a gyártáshoz szükséges technológiákat. A Nanya elnöke szerint ez nem csak a tömegtermelés beindításában hátráltatja a feltörekvő szereplőknek, szabadalmak hiányában ugyanis számos országba nem exportálhatják termékeiket, vagy az azokat tartalmazó konfigurációkat.

A Qimonda poraiból



A Xi’an UniIC gyökerei egészen a megboldogult Qimondáig vezetnek vissza. Utóbbi még a Siemens egykori memóriagyártó leányvállalatából, az Infineonból jött létre, a DRAM-gyártási tevékenység leválasztásával. A Hszian városában található fejlesztőközpont is ehhez tartozott, amely 2003-as alapításakor még Infineon Xi’an Memory Division néven futott. A Qimonda 2009-es csődjét követően a többek között a ma nagy részt szervereiről híres Inspur vásárolta fel a kínai érdekeltséget, a szellemi hagyatékra építve pedig 2010 óta gyárt különféle DRAM-alapú termékeket a cég. A kompetenciát kibővítve 2013-ban egy kutatóközponttal gazdagodott a vállalat, amely hozzájárult a most bejelentett DDR4-es termékek létrejöttében. A fejlesztések sikerében közvetett módon ugyancsak oroszlánrészt vállalt a kínai kormány, amely a Tsinghua Holdings közreműködésében 2015 során felvásárolta a céget, amely ekkor nyerte el aktuális formáját, a Xi’an UniIC nevet is beleértve.