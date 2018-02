Billentyűzetébe rejti kameráját az új Huawei ultrabook

A Huawei sem maradt adós idén az MWC-s bejelentésekkel, a kínai gyártónál ugyanakkor az okostelefonok helyett most új csúcsnotebookon volt a hangsúly - de azért táblagépek, és 5G fejlesztéseknek is jutott hely a bemutatón. A vállalat nagy dobása frissített ultrabookja, a Huawei MateBook X Pro volt, amely az idén elvárható erős vas mellett egy kifejezetten érdekes trükköt is hozott a tarsolyában.

A fémházas notebook egyértelműen a MacBook vagy épp a Dell XPS 13 ellen vonul harcba, amihez mindene megvan: 13,9 hüvelykes érintőkijelzője kifejezetten látványos a lehelletnyi kávával. A kijelző felbontásai 3000 x 2000 pixel, értelemszerűen 3:2-es képaránnyal. A tisztességes felbontás mellett a panel erőssége, hogy 450 nites maximális fényerővel küzd nyáron a parkban a napsütés ellen. A fémházba akár négymagos Intel Core i7 8550U processzor is kerülhet, Nvidia GeForce MX150 dedikált grafika társaságában. Az eszközön továbbá egy hagyományos USB mellett két USB-C aljzatot is találunk, Thunderbolt támogatással amelyen keresztül GeForce GTX 1080-ig köthetünk a notebookra külső GPU-t. A bekapcsológombból az "egyérintéses" ujjlenyomat-olvasó sem maradt ki, a vállalat emellett "fröccsenésbiztos" billentyűzettel, négy beépített mikrofonnal és ugyanennyi hangszóróval, illetve a 14 hüvelykes kategóriában a piacon elérhető legnagyobb, üvegborítású touchpaddal is megspékelte a készüléket, amelytől akár 14 óra üzemidőt ígér.

Ez elég impresszív fegyvertár a Huawei notebookjától, a készüléknek azonban mégsem a csúcsvas a legfeltűnőbb megkülönböztetőjegye. A notebookot megnézve ugyanis észrevehetjük, hogy a kijelző pengevékony káváin már nem igazán maradt hely a webkamerának, még az alsó élen sem, ahogy azt például a Dell XPS 13 esetében láthattuk. A cég ezért egy egészen egyedi megoldáshoz folyamodott: a klaviatúra legfelső sorának közepén található, kamera ikonnal szitázott gombot lenyomva, a billentyű felnyílik, és alóla bújik elő a webkamera. A kialakítás nem csak a képernyő esztétikusabb kialakítását teszi lehetővé, de annak hála megspórolható a kamerára nyomott ragasztószalag vagy postit-darab is, ami köztudottan a legősibb módszer az illetéktelen online kíváncsiskodók kiszűrésére. Az a hátránya megvan az elrendezésnek, hogy videobeszélgetésnél alulról veszi a felhasználót, ami nem mindenki számára a legelőnyösebb beállítás, ez azonban bizonyára sokaknál vállalható kompromisszum a plusz biztonság és a csinos kijelző oltárán. A Huawei MateBook X Pro nem meglepő módon nem lesz olcsó készülék, várhatóan 1500 eurós ajánlott fogyasztói árról indul majd.

A rendezvényen a cég új táblagépeket is bejelentett a MediaPad M5 sorozat zászlaja alatt, 8,4 és 10,8 hüvelykes kivitelben, illetve a nagyobbik kiadásból egy Pro verzió is érkezik. Ezek a modellek már nem sokkolnak úgy, mint a cég notebookja, azokban 2560×1600-as felbontású kijelzőket találunk, ami a kisebb tableten 359, a nagyobb gépen 280 PPI pixelsűrűséget eredményez. Mindegyik verzióban a gyártótól megismert Kirin 960 processzor dolgozik, 4 gigabájt RAM-mal és 32, 64, illetve 128 gigabájtos tárhelyopciókkal. Mindegyik modell 4G képes, a vállalat nem ad ki csak Wi-Fis verziót a készülékekből. És hogy a Pro variáns mivel érdemelte ki a nevét? A másik két kiadással azonos hardver mellett a cég 4096 nyomásszintet megkülönböztető M-Pen érintőceruzáját is támogatja. A 8,4 hüvelykes modell indulóára 350 euró, nagy testvéréé pedig 399 euró lesz, a Pro ára pedig 499 euróról indul. Túlzás lenne állítani, hogy a három tablet lenne a cég legizgalmasabb bejelentése - mindenesetre ha valakinek mégis megmozgatták a fantáziáját, a kisebb modell várhatóan hazánkban is kapható lesz.

A cég eseményén merész notebook és a konzervatívabb tabletek mellett jutott még hely fontos bejelentésnek: a Huawei első, kereskedelmi forgalomban kapható mobileszközökbe szánt 5G chipjéről is lehullt a lepel. A Balong 5G01 névre keresztelt lapka akár másodpercenként 2,3 gigabites letöltéseket kezel, és ha egy darabig még várnunk is kell mire feltűnik az első eszközökben a piacon, mindenképp fontos mérföldkő a cég - illetve a technológia - történetében.

Itthon is jönnek a Huawei PC-k

A Huawei már egy ideje résztvevője a notebook-piacnak, Magyarországon azonban egészen eddig nem jelentek meg ezek az eszközök hivatalos forgalmazásban. A HWSW információi szerint ez változni fog, hamarosan elindul a Huawei márkás PC-k, a MateBookok forgalmazása Magyarországon - a fenti modell ugyanakkor várhatóan nem lesz itthon elérhető.