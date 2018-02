Megszűnik az adatforgalmi költséget mellőző Wikipédia Zero

Bezárja a fejlődő országok mobilos felhasználóinak szánt Wikipédia Zero projektet a Wikimedia Foundation - írja egy közleményben a szervezet. A projekt 2012-ben indult az információterjesztés nevében, hogy azok is hozzájussanak az online enciklopédiához, akik a mobilszolgáltatók magasra szabott adatforgalmi díjait nem tudják megfizetni Afrikában, Latin-Amerikában és Ázsiában. Ennek érdekében az alapítvány 97 mobilszolgáltatóval kötött szövetséget 72 országban, hogy így 800 millió ember ingyenesen, mobilinternetes előfizetés nélkül is hozzáférhessen az oldalhoz. A felhasználásban 2016 óta nagymértékű csökkenés látszik (telefonos kutatások alapján), ezért a Wikimedia Foundation úgy döntött, hogy nem hosszabbít szerződést a szolgáltatókkal, így a projekt még 2018-ban kifut.

Többek közt a változások a nagy ütemben átalakuló mobilos piacnak és adatforgalmi díjaknak is betudható az alapítvány szerint. A mobiladat költségét a megfizethetőséget vizsgáló A4AI külön kutatásban vizsgálta a fejlődő országokban - egyelőre csak a 2015-ös és a 2016-os jelentés készült el. Évről-évre kimutatható csökkenést tapasztaltak a kutatók, bár megállapításuk szerint a mobiladat sok országban még mindig nem megfizethető. A meghatározott küszöbérték szerint 1 gigabájt adatnak kevesebbe kellene kerülni mint a havi átlagbér 2 százaléka. Ezt 2016-ban az 59 vizsgált országból csak 19 ország teljesítette, a teljes átlag pedig a lakosok bevételének 6 százaléka volt akkoriban. A mobiladat költsége Ázsiában volt a legalacsonyabb (2,5 százalék) és Afrikában a legmagasabb (9,3 százalék), bár utóbbinál volt tapasztalható a legnagyobb csökkenés 2015-höz képest.

A problémát a Wikimedia szerint sokkal inkább az jelenti, hogy a Wikipédia jelentősége kevésbé ismert Észak-Amerikán és Európán kívül. Emiatt a szervezet népszerűsítési tevékenységet is folytatott, és saját adatai szerint például Irakban sikerült is jobban megismertetni az oldalt a felhasználókkal, továbbá Nigériában is kialakított olyan partneri kapcsolatokat (például Nollywood hírességekkel), ami segítette az új látogatók szerzését. Úgyhogy az alapítvány a jövőben is inkább ehhez hasonló együttműködéséken keresztül képzeli el a Wikipédia népszerűsítését, mint a mobilszolgáltatókkal kötött szerződéseken keresztül. A közlemény egyelőre nem árulja el, hogy mi lesz konkrétan a Wikipédia Zero helyett, de újabb partnerprogramokat emleget.

Netsemlegességi kérdések

A közleményezéshez fűzött hozzászólások szerint részben üdvözölhető a projekt bezárása a netsemlegesség szempontjából, mivel inkább az adatforgalmi díjak csökkentését kellene megcélozni egyes szolgáltatók piaci erőfölényének érvényesítése helyett. Maga a Wikipédia Zero projekt a megtérülés alapján nehezen volt igazolható, csak annyit sugallt, hogy a szervezet megpróbált tenni valamit a fejlődő országokban. Másrészt viszont a Facebookhoz hasonló nagyvállalatok "trójai falóként" használták a Wikipédiát, amellyel együtt bekerülhettek a mobil előfizetések ingyenes szolgáltatásai közé, és így hozzájuthattak a számukra hatalmas új piacot jelentő fejlődő országok felhasználóihoz.

Mint ahogy például 2014-ben írtuk, a közösségi óriás Internet.org kezdeményezésén keresztül Zambiába jutott el egy alkalmazás, amellyel adatforgalmi korlát nélkül érhetők el olyan "alapvető online szolgáltatások", mint a Google keresés, a Wikipédia vagy a Facebook. Később már a felhasználói statisztikák alapján is kimutathatóvá vált, hogy az internetből kiemelt szolgáltatások súlyosan torzítani kezdték a piacot a fejlődő országokban, ahol a Facebook fogalma kezdett az internettel egyenlővé válni.

Az Internet.org folyamatosan azzal védekezett a kritikákkal szemben, hogy az ingyenesen elérhető szolgáltatások az országok hosszú távú fejlődését szolgálják, ezért érhető el "az ismerősök közötti kommunikációt támogató" Facebookon kívül például mezőgazdasági tanácsadó oldal, helyi híroldal és a Wikipédia is. Elképzelhető, hogy az információk terjedését valóban elősegíteni kívánó Wikimedia Alapítványnak ebből a szerepből lett elege, hogy más nagyvállalatok szolgáltatását igazolja, és így akaratlanul segítse a terjeszkedésüket.