Kezdődik a következő Windows 10 tesztelése

Még nem érkezett meg a Windows 10 soron következő, tavaszi frissítése, de már elindult az őszi nagy frissítés tesztje is, a Windows Insider nyilvános bétateszt-program keretében pedig már letölthető az első build, 17604-es számmal. Ez egyelőre gyakorlatilag semmilyen érdemi újdonságot nem tartalmaz a korábbi tesztverziókhoz képest, annak gyakorlatilag ekvivalens forkja, amely megágyaz a következő verzióknak.

A 17604-et azok a tesztelők kapják meg, akik aktiválják a Windows Insider "Skip Ahead" képességét. Ezt a lehetőséget egyelőre csak a tesztelők kis százaléka kapja meg, a Microsoft ugyanis jelenleg még a tavaszi Windows 10, a Redstone 4 indulás (kilövés?) előtti utolsó hibakeresési és -javítási sprintjére fókuszál, a tesztelésnek így értelemszerűen itt van most több haszna. Maga a friss build funkciókínálatában ugyanazt hozza, mint a Redstone 4 legutolsó kiadása, új emoji-kollekcióval, az UWP-s alkalmazások módosított jogosultságaival és rengeteg hibajavítással érkezik - részletekért érdemes a megfelelő bejegyzést elolvasni.

Ultimate Performance

Most mutatkozott be és tavaszi Windows 10-zel élesedik egy új energiamenedzsment-séma is, az Ultimate Performance a Redstone 4 és 5 ágon is. Ez a beállítás nevének megfelelően a rendszer energiahatékonysági beállításait a maximális teljesítmény szolgálatába állítja, és lekapcsol minden olyan funkciót, amely beleharapna a nyers sebességbe. Ez a már régóta ismert "High Performance" mód tovább finomított verziója, a Microsoft elmondása szerint "eltünteti a mikro-akadozásokat, ami a finomszemcséjű energiamenedzsment-technikák okoznak".

Ez minden bizonnyal az olyan adaptív energiamenedzsmentet érinti, mint a processzorok, a GPU, a PCI Express, és számos más elem órajelét befolyásolja - ezeket a rendszer alacsony terhelésnél lehúzza, feladatnál pedig felgyorsítja, így energiát takarít meg az üresjáraton. Az üzemi fordulatszám elérése azonban nem azonnali, hanem némi csúszással érkezik meg, a "micro-latency" alatt ezt értheti a hivatalos bejegyzés. Ha az összes komponens a maximális sebességen pörög, akkor ez a hatás értelemszerűen eltűnik, nyilván mindez az energiahatékonyság rovására.

Játékok helyett produktivitás a fókuszban.

Ha megtetszett volna az új séma, akkor jöhet a rossz hír: ez kizárólag a Windows 10 Pro for Workstation licenccel lesz elérhető. Erről írtunk már korábban, ezt úgy állította elő a Microsoft, hogy néhány funkciót elvont a Pro kiadásból, így lett exkluzív a ReFS fájlrendszer is. Sajnos ez az Ultimate Performance mód is kizárólag ezzel a verzióval lesz elérhető, de emellett még néhány további feltételnek is teljesülnie kell, nem lehet például akku a gépben (tehát kizárólag asztali munkaállomásokat lehet majd turbó módba kapcsolni).

Egészen hihetetlen módon a Windows 10 Pro for Workstation egy igazi nagyvállalati technológiával is gazdagodik majd: a Microsoft erre nem fogja távolról telepíteni az éppen aktuális játékokat. Jelenleg ez a "képesség" csak Enterprise licenc mellett érhető el, ezek a gépek mentesek attól, hogy a cég kénye-kedve szerint távolról telepítsen appokat, még a sima Pro sem mentes ettől. De a Workstation esetében a cég a konzumer appok és játékok helyett produktivitásra és nagyvállalati alkalmazásokra helyezi majd a hangsúlyt, így nem tolja a felhasználó arcába a Candy Crush Soda Sagát, helyette a Sway, a Code Writer és a Remote Desktop jöhet majd - arról nincs információ, hogy ezek telepítéséről is saját hatáskörben dönthet-e a felhasználó, vagy megkapja őket kérdezés nélkül.