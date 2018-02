Megveszi a LogMeIn IoT platformját a Google

Bekebelezi a LogMeIn Xively divízióját a Google, akvizíciós szándékáról a keresőóriás blogposztban számolt be. A magyar gyökerű cég vállalati IoT platformot kínáló megoldása a felvásárlás lezárultát követően a Google Cloud IoT Core fegyvertárát bővíti majd. A Google az új szerzeményért 50 millió dollárt fizet ki, az üzlettel pedig igyekszik felkészülni a következő évek komoly növekedésére a szegmensben: várakozásai szerint 2020-ra már mintegy 20 milliárd IoT eszköz kapcsolódik majd az internetre.

A Xivelyt a LogMeIn 2014-ben, 12 millió dollárért vásárolta meg, a divízió pedig a legutóbbi negyedévben közel 3 millió dollár bevételt hozott a cégnek. A felvásárlást követően, nagyjából három évvel ezelőtt a cég a megoldást alapjaitól írta újra, így elmondható, hogy a Google egy tisztán Magyarországon összerakott infrastruktúrát vett meg. Az eladással a LogMeIn lényegében kiszáll az IoT platformok piacáról, hogy több figyelmet fordíthasson fő pilléreire. A megállapodást bejelentő saját blogposztja szerint a cég ezzel igyekszik legfontosabb üzletágaira, köztük az ügyfélkapcsolati megoldásokra, az identitásmenedzsmentre, illetve az egyesített kollaborációs és kommunikációs megoldásokra koncentrálni. Utóbbi szegmensben különösen látványos a cég erősödése, miután épp múlt héten jelentette be, hogy nem kevesebb mint 342 millió dollárért veszi meg az UCC piac egyik fontos szereplőjét, a Jive Communicationst.

Ám az ügyfélkapcsolati termékeken (Customer Engagement) sincs kisebb hangsúly a cégnél, a napokban bejelentett Bold360 termékportfólióval a LogMeIn AI-ra építő megoldásokkal tehermentesítené ügyfeleinél az emberi kapcsolattartókat. Ami az identitáskezelést illeti, a vállalat birtokában lévő LastPass jelszókezelőt valószínűleg senkinek nem kell bemutatni: noha a szolgáltatás tavalyi éve nem volt zökkenőmentes, a vállalat szerint 2017-ben így is ez volt a leggyorsabban növekvő terméke, mind az üzleti, mind pedig a konzumer szegmensen.

A Google az akvizícióval egy vállalati partnereket célzó, gyorsan implementálható, kész felhős backendet szerez, amely a kiterjedt eszközparkkal rendelkező ügyfeleket is képes hatékonyan kiszolgálni. A platform három fő építőeleme között ráadásul, annak üzenetkezelő modulja és üzemeltetői platformmenedzsment rendszere mellett egy API-készletet is találunk, amellyel külső fejlesztők is létrehozhatják saját igényeikhez szabott, Xivelyra építő alkalmazásaikat. Egyelőre persze kérdéses, hogy a Google ebben a formájában, hosszú távon önálló termékként tartja-e meg a Xivelyt a Cloud IoT Core zászlaja alatt, vagy teljesen beolvasztja majd platformjába.

Noha a két vállalat további részleteket a felvásárlás lezárulta után ígért, annyi tudható, hogy az akvizícióval 45 eddigi LogMeIn alkalmazott vándorol át a Google kötelékébe. Ezzel létrejön a Google első magyarországi fejlesztőközpontja is, ahol egy 20-30 fős mérnökcsapat dolgozik majd IoT-megoldásokon.