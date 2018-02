Végre profitot ért el a Twitter

Egészen jól sikerült negyedévet tudott felmutatni a Twitter a tavalyi utolsó negyedévben, legalábbis ami a profitot illeti, mivel a felhasználók száma összességében nem növekedett a felületen. A 91 millió dolláros profit kevésbé a kiugró üzleti eredményeknek, hanem inkább a költségcsökkentéseknek volt köszönhető. A bevétel az előző évhez képest mindössze két százalékkal 732 millió dollárra növekedett a decemberrel záruló negyedévben.

A bevételnek ezúttal is a nagy részét, 644 millió dollárt a reklámbevételek hoztak, ami mindössze 1 százalékos növekedést jelent évről-évre. Ezen belül is érdemes megfigyelni, hogy az Egyesült Államokból származó 342 millió dolláros hirdetési bevétel 10 százalékos csökkenést jelent, de eközben a nemzetközi összeg 18 százalékkal 302 millió dollárra növekedett. A bevétel kisebbik, 87 millió dollárnyi része a licenc és egyéb bevételekből adódik, ami viszont egészen szépen, 10 százalékkal nőtt.

Látható, hogy a profit nem a hatalmas bevételekből következett, hanem inkább a megtakarításokból ered. Három nagy területen figyelhető meg költségcsökkentés a Recode gyűjtése szerint. A részvényalapú kompenzációt 26 százalékkal vágta meg a vállalat, úgyhogy csak 102 millió dollárt költött erre a tavalyi 138 millió dollárhoz képest. Ennek egy része egyébként a munkavállalóktól, például mérnököktől és marketingesektől megvont részvényalapú kompenzáció. A következő terület a kutatás-fejlesztés, amelyre 35 százalékkal kevesebbet, összesen 78,3 millió dollárt adott ki a cég. A harmadik megtakarítási terület pedig az értékesítés és a marketing, ahol 30 százalékot spórolt a cég például rendezvényeken és ügyfélszolgálatosokon, így ezúttal 163,5 millió dollárt költött a tavalyi 233 millió dollár helyett.

A részvényeseknek szóló levélben a cég még azt is hozzátette, hogy a bevételnövekedés 8 százalékos lenne, ha figyelembe vennénk azt a tényt, hogy a Twitter 2016-os bevétele részben a Tellapart marketing platformból következett. Ezt a szolgáltatást viszont a vállalat még 2017 elején bezárta, így már az nem tud bevételt termelni számára. Viszont az is igaz, hogy a platform bezárása is hozzájárult a költségcsökkentéshez.

Twitter profit változása negyedévenként a 2015Q4 óta

Eközben viszont egy másik fontos mutató egyáltalán nem változott, azaz a havi felhasználószám, ami 330 millióval stagnál az előző negyedévhez viszonyítva, és 4 százalékkal nőtt évről-évre. Az elemzők mindössze egymilliós növekedésre számítottak volna a három hónap alatt, de ezt sem sikerült teljesíteni a Twitternek. Ha közelebbről megnézzük, akkor hasonló elmozdulást láthatunk a felhasználószámban mint a Facebooknál az azonos negyedévben, azaz az amerikai felhasználók száma 1 millióval csökkent, vagyis a Twitter esetében 69 millióról 68 millióra. A szolgáltatás a két szám között ingadozott a teljes 2017-es évben, de ez azért is jelenthet problémát, mivel reklámbevételek szempontjából az amerikaiak értékesebbek a cégnek.

Viszont a cég inkább azt igyekszik hangsúlyozni, hogy a napi felhasználószám 12 százalékkal nőtt. Ráadásul ez már az ötödik egymást követő negyedév, hogy a napi twitterezők száma két számjegyű növekedést ér el - arról viszont most sem árult el semmit a cég, hogy mekkora ez a szám valójában. Az érdeklődést több tényezőre is visszavezeti Jack Dorsey vezérigazgató, mely nagyrészt úgy foglalható össze mint a facebookos "jól-lét" szlogen vagyis hogy a Twitteren s a fejlesztők minőségi kommunikációt szeretnének elérni, amibe nem fér bele a zaklatás, a szélsőséges tartalmak, konspirációs elméletek és a hamis követőket képviselő botok sem, amiből a becslések szerint 20 millió lehet az oldalon. Az elemzői konferenciahíváson elhangzott indokok szerint elképzelhető, hogy részben a profilok tisztítása miatt stagnál a havi felhasználószám - a Safari app integráció változása mellett.

Továbbá Dorsey kitért a karakterszám bővítésére is a híváson, ami az adatok szerint nem hozta a szkeptikusok által ígért negatív tendenciát. A vezérigazgató közlése szerint ugyanannyi maradt az átlagos karakterszám, csak a tartalmasabb gondolatokat fejtik ki a felhasználók 280 karakterben. Ezenkívül nőtt az elköteleződés, több üzenet és több válaszadás jelenik meg a szolgáltatásban, többen kezdtek el követni másokat és gyakrabban térnek vissza a felületre - sorolta Dorsey.

A befektetőknek a profit megjelenése és részben a napi aktivitással kapcsolatos közlés is elegendő pozitív jel volt ahhoz, hogy a bejelentést követően 16 százalékkal emelkedjen a cég részvényárfolyama. Ezt a célt tűzte ki magának a cég 2017-re, és a Vine bezárása vagy a 9 százalékos munkaerőleépítés is ezt szolgálta, ami hosszú távon ezek szerint eredményt hozott. A 2018-as tervek közé pedig most már a bevétel a növelése kerül.