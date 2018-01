CES: Idén is a virtuális segédekre fókuszál az LG

Lényegében teljes otthoni termékportfólióját "felokosítaná" az LG, a vállalat a CES-en igyekezett háztartási gépeinek utolsó réseit is AI-jal megtölteni. A gyártó a platformok csatájában való elhelyezkedést nem bízza a véletlenre, miután tavaly még hűtőjébe is beköltöztette az Amazon Alexát, most a Google Assistant előtt tárja sarkig készülékpalettájának kapuit.

ThinQ, AI mindenhol

Az LG bejelentéseit saját AI platformjával nyitotta: a ThinQ márka, amelyet a cég már tavaly év végén megszellőztetett, azokat a termékeket gyűjti ernyője alá, amelyek képesek az egymással való kommunikációra, illetve különböző gépi tanulási funkciókat tartalmaznak. A ThinQ plecsnis készülékek a gyártó ígérete szerint képesek megtanulni a felhasználók szokásait és alkalmazkodni azokhoz.

A platform raádásul nem csak a nappalikba jut el, a gyártó tervei szerint rövidesen a személyautókban is jelen lesz, ahol egyebek mellett a sofőr állapotára is képes lesz odafigyelni, jelezve ha az túl fáradt vagy épp elbóbiskolni készül. Az autós fejlesztések egyébként az LG-n belül egyre nagyobb hangsúlyt kapnak, az elektromosautó-komponenseket fejlesztő divízió negyedévről negyedévre tekintélyes növekedést mutat a cég pénzügyi jelentéseiben, sőt, tavaly decemberben a cég autógyártóknak fejlesztett, hajlékony OLED paneljeiről is lerántotta a leplet.

A ThinkQ ökoszisztéma a vállalat ígérete szerint nyitott lesz az iparági partnerek felé, így arra a cég berkein belül készült megoldások mellett külső fejlesztők is építkezhetnek majd. A partnerek közül az LG a CES-en a Google-t emelte ki, amelynek virtuális segédje a cég több készülékére is eljut majd. Az első ilyen termék az LG ThinQ okoshangszóró, amely a Google saját hangszóróihoz hasonló funkcionalitást kínál. A ThinQ platform, illetve az általa biztosított képességek egyelőre a prémium kategóriát célozzák, azt a gyártó igyekszik teljes egészében lefedni vele, ígérete szerint továbbá az idén bemutatott összes felső kategóriás háztartási gépe Wi-Fi-képes lesz.

Természetesen ahogy tavaly, a háztartási gépek között a háztartási robotok 2018-ban is kötelező elemnek számítanak - legalább egy CES-es színpadi debüt erejéig -, ennek megfelelően az LG is készült hasonló termékkel, CLOi név alatt. A hengerded, "arcként" kerek kijelzőt használó robot tavalyról ismerős lehet, igaz az akkori verzió még HUB robotként volt ismert. A termék lényegében okosotthon-központként működik, amely hangparancsra vezérelhető, és a gyártó többi gépével is képes a kommunikációra. Érdekes módon a CLOi-val a cég sem az Alexa, sem a Google Assistant mögé nem áll be, helyette a kis robot egy saját fejlesztésű asszisztenst használ.

A saját virutális segéd bevezetése első blikkre furcsa lépés a cég részéről, arra ugyanakkor magyarázatot adhat, hogy a vállalat a CLOi-val nem csak az otthoni, de a vállalati felhasználókat is célba veszi, azaz olyan területekre merészkedik, amelyekre egyelőre sem a Google, sem pedig az Amazon nem lépett be asszisztenseivel - igaz utóbbi már tapogatózik az üzleti szegmensben. A vállalati ügyfeleknek persze a cég nem a kisméretű "asztali" CLOi robotot szánja, helyette mindjárt három, jóval testesebb variánst sorakoztat fel nekik.

Az első ilyen a cég pincérrobotja, amely az LG elképzelései szerint hotelekben, vagy repülőtereken teljesíthet szolgálatot, nem meglepő módon a rendelt ételt-italt kiszállítva a vendégeknek. Ugyanezeket a komplexumokat veszi célba a gyártó hordárrobotja is, amely az utasok csomagjait cipeli. De az új robotokból a prémium bevásárlóközpontoknak is jut, amelyekben a kiválasztott termékeket az LG robot bevásárlókocsija viheti a látogatók után, sőt, segítheti is őket a tájékozódásban és a fizetésben. Reptéri információs robotokat a cég már tavaly is mutatott, noha ahogy akkor, most sem tudni, hogy a kereskedelmi robotok ebben a formában széles körben forgalomba kerülnek-e.

Az okos háztartási gépek kapcsán egyébként említést érdemel az LG proaktív terméktámogatási megoldása is: az eszközök, már a küszöbön lévő meghibásodások első jelére automatikusan felveszik a kapcsolatot a cég központjával, ahol a probléma időben diagnosztizálható és a felhasználó értesítését követően orvosolható is.

Virtuálissegéd-kartácstűz a tévékre is

Az AI trend, ahogy az várható volt, az LG tévéit is utolérte. A gyártó itt sem hezitált sokat, hogy melyik virtuális asszisztens mellett tegye le a voksát, nemes egyszerűséggel mind a Google Assistantet, mind az Alexát elérhetővé teszi legújabb 4K OLED és Super UHD LCD tévéin. Az eszközökön továbbra is WebOS-t találunk, amely bizonyos feladatokat az asszisztensekre bíz, másokat ugyanakkor saját hatáskörben végez: a The Verge tapasztalatai szerint a keresett YouTube videókat péládul a saját ThinQ szoftverén keresztül listázza hangparancsra.

A virtuális segédek mellett a felhozatal fontos újdonsága az Alpha 9 képfeldolgozó chip, amely nagyobb színhűséget és hatékonyabb zajcsökkentést is hoz - legalábbis a csúcskategória tetejére. De nem csak az OLED modelleken tuningolt a cég, a Super UHD LCD tévéktől is szebb megjelenítés várható Full Array Local Dimming háttérvilágítást kaptak, azaz a megvilágítást szolgáló LED-ek a panel mögött annak teljes egészét lefedő hálót alkotnak, amelyeknek különböző csoportonként szabályozható a fényereje, így jobban kiemelhetők a képen a világosabb tartalmak. Az idei felső kategóriás modellek mindezek mellett HDR10, Dolby Vision, Advanced HDR és Hybrid Log Gamma támogatást is kapnak, amelyekre a cég saját fejlesztésű algoritmusaival még egy lapáttal rátesz, a kontraszt és a fényerők dinamikus vezérlésével. Az új modellek várhatóan az év első felében válnak elérhetővé, az árazás ugyanakkor egyelőre nem ismert.