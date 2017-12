A Huawei-jel is licencmegállapodást kötött a Nokia

Szabadalmi licencmegállapodást írt alá a Nokia és a Huawei. A Nokia közleményben számolt be a megegyezésről, amelynek bár pontos részleteit nem közölte, azt elmondta, több évre szóló együttműködésről van szó, ennek bevételi vonzatait pedig negyedéves jelentéseiben is közli majd, 2017 zárónegyedévével kezdve. A Nokia bevételeinek túlnyomó részét hálózati eszközeiből szerzi, utóbbi piac ugyanakkor a Reuters szerint az utóbbi időben nem teljesít a legjobban, ezért vonzó lehet a finneknek egyre inkább a masszív nyereséggel kecsegetető licencüzletágra támaszkodni.

A Huawei-jel kötött megállapodás nem csak azért fontos mérföldkő a cég számára, mert a hálózati eszközök szegmensében egyik legnagyobb riválisáról van szó, hanem azért is, mert így a legnagyobb ötből már négy okostelefon-gyártóval van hasonló szerződése. A Nokia ugyanis a Samsunggal is együttműködik, illetve idén májusban az Apple-lel is partnerségre lépett, majd nem sokkal később, júliusban a Xiaomit is sikerült rábeszélnie a keresztlicencelési megállapodásra. A finnek licencelési holdudvarában emellett az LG is jelen van. Érdekes, hogy míg utóbbi megegyezéseknél a Nokia közölt néhány részletet, a mostani Huawei-üzlet kapcsán ezekről hallgatott. A cég az Apple-nél például bizonyos hálózati infrastruktúra szolgáltatásokat is adott a szellemi tulajdonok használata mellé, a Xiaominál pedig egyes szabadalmakat a kínaiak nem csak licenceltek, de meg is vásároltak a finnektől.

A vállalat licencei a legkülönbözőbb okostelefonos komponensekre is kiterjedtnek, az akkus üzemidő javítására vonatkozó technológiáktól a jobb jelerősséget szolgáló megoldásokig. A licencmegállapodások értékéről a Nokia jellemzően hallgat, a Reuters által megszólaltatott Mikael Rautanen, az Inderes elemzője szerint azonban jelentősen kisebb összegről lehet szó, mint az Apple-lel kötött megegyezés során becsült, évi 250 millió euró, az érték jó eséllyel évi 100 millió euró környékén mozoghat.

Az időszak egyébként a Huawei számára is kifejezetten feszült, az okostelefon-gyártók rangsorában jelenleg harmadik helyen álló kínai óriás ugyanis jövőre készül belépni az Egyesült Államok piacára készülékeivel. Az első információk szerint a cég a prémium kategóriás Mate 10-zel lép majd be a régióba, egy helyi mobilszolgáltatóval együttműködésben. A rajt pontos időpontja egyelőre nem ismert, a gyártó azonban jó eséllyel még a január eleji CES konzumerelektronikai kiállításon elárulja majd azt.