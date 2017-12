Napi 140 millió óra tartalmat néztek idén a netflixezők

A Netflix felhasználói idén átlagosan naponta több mint 140 millió órányi tartalmat fogyasztottak vagy úgy is lehet mondani, hogy nagyjából heti 1 milliárd órát - hívja fel a figyelmet a Netflix év végi összefoglaló bejegyzése. A nézettség mellé pedig már több mint százmilliós felhasználószám társul a 2017-es második negyedéves pénzügyi jelentéstől kezdve, méghozzá a legutóbb jelentett adatok szerint 109 milliós. A nézőknek pedig már kevesebb mint a fele amerikai, mióta a vállalat nagy erőkkel dolgozik rajta, hogy a szinte globálisan, köztük hazánkban is elérhető szolgáltatást nemzetközileg többen vegyék igénybe.

Globálisan egy átlagos előfizető 60 filmet tekintett meg idén a szolgáltatással. A legnépszerűbb egyébként Mexikóban a streaming portál, mivel onnan néz a legtöbb ember napi szinten netflixes videót. Néhány érdekességet is kiemelt a bejegyzés, mely szerint volt olyan felhasználó, aki az elmúlt év minden egyes napján lejátszotta A Karib-tenger kalózai legelső részét.

Jellemzően a sci-fi sorozatok tartoztak abba a kategóriába, amellyel az aggregált adatok alapján a nézők több mint napi 2 órát töltöttek 2016 és 2017 november eleje között (például 3%, Travelers, The OA). Míg a vígjátékok közül többet is az előfizetők kevesebb mint napi két órát néztek (például Atypical, Big Mouth). Egy reprezentatív, 60 ezer főt vizsgáló kérdőíves felmérés szerint pedig a családok a Stranger Things, a 13 Reasons Why és A Series of Unfortunate Events sorozatokat nézték együtt leggyakrabban.

Bár a számokat a vállalat nagyon impozánsnak igyekezett bemutatni, de valójában inkább a megtekintett óraszám lassulásra lehet következtetni a TechCrunch számításai alapján. Legalábbis 2015 végén a Netflix közlése szerint 74,7 millió felhasználó 42,5 milliárd órányi tartalmat tekintett meg az évben, amiből kikövetkeztethető, hogy egy fiókhoz összesen nagyjából 570 órányi megtekintés tartozott. Idén viszont a 109 millió előfizető heti 1 milliárd órányi megtekintés nagyjából 480 órát jelent fiókokra lebontva. Tehát ugyan sokkal több néző van, akik összességében több tartalmat fogyasztanak, mégis egy nézőre kevesebb Netflix előtt töltött idő jutott.

Az óraszám csökkenése sok egyéb tényező mellett valószínűleg az erős konkurenciának is köszönhető, mivel a Netflix mellett az HBO Go, az Amazon Prime és a Hulu is befektetett a saját tartalmak gyártásába. Továbbá ahogy korábban is írtuk, az HBO GO előnyei közé tartozik, hogy gyakorlatilag minden tartalom lokalizált, legalább magyar felirattal, de jellemzően inkább magyar szinkronnal rendelkezik. A lokalizáció fontosságát később a Netflix is belátta, és elkezdte magyar feliratokkal ellátni a sorozatokat. Továbbá az Amazon Prime előnye, hogy a videostreaming szolgáltatást 2016 végén egyszerre 200 országban tette elérhetővé, így szűkösebb kínálattal, de még a Netflixnél is több helyen jelen van. A konkurens szolgáltatók viszont nem közöltek hasonló képernyő előtt töltött időadatokat, de a Netflix valószínűleg még mindig elöl jár ezen a területen.