Összeborul a Simple és a SimplePay

Ledönti a Simple és SimplePay közötti falakat az OTP Mobil, a legnagyobb hazai bank leánycége bejelentette, decembertől átjárást biztosít a mobilfizetési alkalmazás és az online fizetési platform között.

A fejlesztéssel a Simple fiókok birtokosai az appban regisztrált bankkártyáikat egy gyors azonosítást követően elérhetik a SimplePay-t használó online kereskedőknél a fizetési folyamat során, nem kell a kártyaadataikat ismét megadniuk - az azonosítás itt lényegében egy egyszerű bejelentkezést jelent a Simple profilba, a megadott felhasználónév-jelszó kombóval. Ha egy felhasználónak nincs Simple fiókja, azt a fizetés közben is lehetősége van létrehozni. A megoldás minden SimplePay-jel operáló webáruháznál igénybe vehető, utóbbiak száma egyébként az OTP Mobil szerint már háromezer fölött jár, és folyamatosan növekszik, miután kis-, közép- és nagyvállalatok is egyre többen csatlakoznak a platformhoz.

A két szolgáltatás összeboronálásából nem csak a felhasználók profitálhatnak, de maguk a kereskedők is, hiszen miután a Simple app teljes felhasználói bázisa, azaz közel 400 ezer ember számára kényelmesebbé válik a vásárlás, esetükben a fizetési nehézségek miatti kosárelhagyás kockázata is jelentősen csökken.

Az OTP Mobil siet kiemelni a SimplePay eddigi érdemeit: a platformon, amely egyébként az országból kivonuló PayU helyét vette át, a 2015-ös rajt óta a vásárlók és kereskedők közel 44 milliárd forint értékű forgalmat bonyolítottak, továbbá az 4,5 millió tranzakciót kezelt sikeresen. A SimplePay egyébként megtalálható a jegyértékesítők, biztosítók, e-kereskedők, taxitársaságok, sőt különböző vending automaták fegyvertárában is. SimplePay-re épít továbbá a MÁV-START nemrég bejelentett, frissített Vonatinfó alkalmazása is, amely már az okostelefonos vonatjegy-vásárlást is lehetővé teszi.

Az OTP fintech cégeként is emlegetett OTP Mobil idén figyelemreméltó tempót diktált termékeivel, a SimplePay tempós népszerűsítése mellett a Simple-be is több fontos újdonság érkezett. A cég első körben, nyár elején lehetővé tette az NFC-s mobilfizetést ügyfelei számára a mobilappon keresztül, majd szeptemberben egy virtuális feltöltőkártyás csavarral a funkciót minden hazai bank ügyfelének elérhetővé tette. A frissen bejelentett Simple-SimplePay összeborulás tovább erősítheti a cég vezető pozícióját a szegmensben.