Megszűnik a facebookos Skype-belépés

Nem támogatja a Microsoft a Facebook profillal történő belépést Skype-ra jövő január 10-től kezdődően. A változás tehát csak azokat érint, akik eddig a facebookos felhasználónevüket és jelszavukat használták a platformhoz, nem pedig a Microsoft-fiókjukat. A vállalat támogatási oldalra kitett közleménye szerint arra törekszik, hogy minden saját szolgáltatásában a "single sign-in megoldás működjön, tehát egy azonosítóval lehessen belépni a Skype mellett például az Office Online-ba, a Outlookba, a OneNote-ba vagy a OneDrive-ba, és ehhez elengedhetetlen a microsoftos autentikáció.

A váltáshoz sajnos nem elég egy új Microsoft-fiókot társítani a régi Facebook-alapúhoz, hanem kézzel kell szinte minden egyes elemet átvinni a régi fiókból az újba. A címjegyzéket például egészen hihetetlen módon egy állományba (!) kell exportálni, majd az új fiókba belépve újra beimportálni. Ez egészen abszurd egy felhős szolgáltatás esetén, a Microsoft azonban úgy tűnik nem zavartatta magát egy automatizált migrációs megoldás fejlesztésével. Amennyiben szerencsétlen felhasználó a meglévő csevegéseit is szeretné átvinni az új fiókba, akkor szintén fájlműveletekkel végezheti azt el.

Végül pedig a Skype-számot, a Skype-kreditet, az aktív Skype-előfizetéseket, fizetési módokat és számlázási adatokat egy újabb körben az arra szolgáló külön eszközzel lehet átmásolni a Microsoft fiókba. Amennyiben a felhasználó nem viszi át a Facebook fiók adatait a másik profilra, akkor a Microsoft automatikusan visszatéríti a Skype-krediteket és előfizetéseket, továbbá a Skype-számok és előfizetések érvénytelenné válnak 2018. január 10-e után.

Jövő év január 10-től már nem szerepel ott a Facebook-opció

Az újabb Skype-verziók jelenleg sem támogatják a facebookos belépést, vagyis a Windows 10-es, az androidos és az iPhone-os Skype, továbbá az újfajta Windows, Mac és Linux változat. Tehát azokat nem fogja érinteni a változás, akik a felsoroltak valamelyikét alkalmazzák, csak a régebbi verziók felhasználóit. Azonban elképzelhető, hogy a Skype lassan növekvő bázisának nagy része még mindig valamelyik korábbi megoldást használja, de erről a cég nem közölt részletes adatokat.

A felhasználószám növekedésének akadályaira is csak abból lehet következtetni, hogy a Skype idén 300 millió aktív tagról számolt be, de ugyanez volt a szám 2013-ban is, a szolgáltatás tizedik évfordulóján. Nem csoda, hogy a Skype a versenytársaktól átvett funkciókkal próbálja bővíteni az okostelefonos és az asztali szolgáltatást, hogy az a fiatalabb korosztály számára is vonzó legyen.

Azt sem lehet pontosan tudni, hogy a vállalat mit szeretne elérni ezzel az aprónak tűnő, de sokak számára bizonyára kényelmetlen változtatással. Valószínűleg a csevegőplatformok közötti verseny miatt döntött úgy a Microsoft, hogy nem támogatja tovább a facebookos belépést - találgatja a Thurrott. Arra viszont a Skype kevésbé számíthat, hogy a belépés megnehezítésével nőhet majd a felhasználói bázis, a Microsoft inkább a saját platformján szeretné nyilvántartani az összes saját felhasználói adatát.