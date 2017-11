Fotóappos fejlesztőcsapatot vett a Microsoft a Skype-nak

Megállapodást kötött a Microsoft a Swing Technologies startuppal és átveszi a teljes fejlesztőcsapatot. az "élő fotós" SWNG alkalmazása helyett inkább a jól összerakott csapatra van szüksége. A fotóappok területén szerzett ismeretekkel a Swing a jelenleg megújuló Skype-ot fogja támogatni, mivel az eddig csak a versenytársaktól merített ihletekből áll, de nem igazán tud újdonságokat felmutatni. A képek területén szerzett technológiai tudással a SWNG korábbi kitalálói ezután a Skype számára alkothatnak új funkciót. Amint a ZDNet felhívta a figyelmet, a Swing által sugallt üzenettel szemben valójában nincs szó a startup felvásárlásáról, csak a fejlesztők vagy azoknak egy része csatlakozik a Microsofthoz. A redmondi vállalat eddig nem adott ki közleményt a történtekről, így sem az összegekről, sem a megállapodás kereteiről nem lehet többet tudni.

A SWNG eredetileg Polaroid Swingként jelent meg a mobilos alkalmazásboltokban, és lényegében a GIF és a Polaroid fényképek keverékét nyújtotta egy közösségi oldalon. Mottóként pedig úgy fogalmazott, hogy a Twitter a 140 karakteres üzenetekkel átformálta hogyan gondolkodnak az emberek a szavakról, az app pedig a képekre szeretne hasonlóan nagy hatással lenni: "Az emberek a világot másodpercnyi pillanatokként fogják látni." A feltöltött képek tehát GIF-szerűen egy-egy momentumot ragadtak ki az életből, mint például a villámlást. A startup a Polaroidtól is megkapta a licencet a jellegzetes formátum webes használatához, de ezt követően a Polaroidot megvette az Impossible Project, amelynek más tervei voltak a márkával. Így a GIF-es szolgáltatás végül a SWNG nevet kapta, és megvált a polaroidos megjelenéstől is.

Eddig összesen 500 ezren töltötték le az alkalmazást az Appstopia adatai szerint, de míg az első három hónapban 60 ezer aktív felhasználóval rendelkezett, az utóbbi három hónapban ez a szám nagyjából a harmadára csökkent. A megcsappant felhasználószám és a fejlesztőcsapat "elköszönése" ellenére egyelőre nincs szó az app bezárásáról, de nem valószínű, hogy hosszú távon érdemes számolni vele a jövőben.

A két cég közötti megállapodás apropója, hogy a Microsoft a közelmúltban gyökeresen átalakította a hanghívásokról és egyszerű üzenetküldésről ismert Skype-ot, és versenybe szállt a népszerű üzenetküldő platformokkal. A Messengerre, Snapchatre és WhatsAppra hasonlító új Skype mobilos változata azonban nem nyerte el annyira a felhasználók tetszését, mivel a konkurens szolgáltatásokról nehéz lenne egy újabb felületre átcsábítani a fiatalokat, a régi Skype-használók pedig a megszokott felületet és funkciókat hiányolják. A megújított asztali változatnál már tanult a Microsoft a tapasztalatból, és egyelőre kihagyta a Snapchat Storiesra hasonlító Highlights funkciót, és visszavezetett néhány hagyományos eszközt, mint például státuszfrissítéseket. Az viszont érezhető, hogy a fejlesztésekkel még nem állt le, a mobilos és az asztali változatot egyaránt igyekszik jobban a felhasználók igényeire szabni, amihez egy új fotós funkció is megfelelő lehet.

Egyébként a Microsoft több saját fejlesztésű képszerkesztő alkalmazással is rendelkezik, amelyeket az utóbbi időben az AI és a gépi tanulás elemeivel is megtámogatott. A Pix a fotókorrekcióban nyújt segítséget, a Sprinkles a fotók emojis-matricás kidekorálását segíti automatikusan megjelenített ötletekkel, a Face Swap pedig az arcokat segít más képekre helyezni, ami például az öltözékek vagy hajstílus kiválasztásához lehet hasznos - sorolja az appokat a TechCrunch. Elképzelhető, hogy az új Skype alkalmazásban ezek a funkciók is meg fognak jelenni, de mostantól a Swing csapata is azon dolgozik, hogy a megújult csevegőplatformra új fotós szolgáltatást fejlesszen.