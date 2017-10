Tovább zsugorodik az IBM

Hiába mennek jól az új generációs termékek és szolgáltatások, a régi biznisz olyan tempóval zsugorodik, hogy nem tud növekedő pályára állni az IBM - szűrhetjük le a cég negyedéves jelentéséből. A harmadik pénzügyi negyedévben a cég 19,2 milliárd dolláros bevételt könyvelt el, ez távolról nézve ugyanannyi, mint az előző év hasonló időszakában, de ha a kedvező árfolyamhatást kiszűrjük, akkor 1 százalékos zsugorodásról számol be a cég. A profit szintén esett, 2 százalékkal lett kisebb és 3,1 milliárd dollárt ért el.

De lássuk hogyan teljesítettek az egyes üzletágak!

A legmenőbb technológiákat és termékeket gyűjtő Cognitive Solutions Segment (CSS) kimondottan kellemetlen számokat hozott, a teljes bevétel csak 3 százalékkal nőtt (4,4 milliárdra), ráadásul ezen belül a "stratégiai imperatívuszok", amelyek a céget hivatottak megmenteni, mindössze 5 százalékos növekedési ütemet értek el. A felhős bevételek picivel jobbak, a 600 milliós forgalom 10 százalékos bővülést jelent, de ez nagyon messze elmarad a felhős óriások, az Amazon vagy a Microsoft növekedési ütemétől.

A cég két nagy szolgáltatási ága továbbra is fájdalmasan engedi a levegőt, az üzleti szolgáltatásokat nyújtó Global Business Services újra 2 százalékkal zsugorodott (4,1 milliárdra), ezen belül különösen az üzleti folyamatokkal foglalkozó Global Process Services zakózott nagyot, 12 százalékos zsugorodással.

A műszaki szolgáltatásokat (többek között előfizetéses felhős szolgáltatásokat) egybefogó Technology Services and Cloud Platforms üzletág négy százalékos mínuszt húzott be és 8,5 milliárdos forgalmat bonyolított. Itt a stratégiai kezdeményezések és a felhős megoldások már jobban szerepeltek, mint a CSS-ben, a 12 illetve 16 százalékos növekedésre azonban tényleg nem lehet büszke az IBM.

Utolsó üzletág a hardveres és operációs rendszeres Systems részleg, amely szokás szerint követi az új mainframe-ek termékciklusát. Most pont volt friss termék, a 14-es mainframe-t jól is fogadta a piac, így a bevétel 10 százalékkal nőtt. Sajnos a tárolós termékekről már nem közöl külön kimutatást a cég, így nem tudjuk, ez a szegmens hogyan teljesített.

A földrajzi bontásra vessünk még egy rövid pillantást, mert érdekes módon most sem egy irányba tartanak a különböző régiók. A távol-keleti piac például 2 százalékkal nőni tudott, miközben az EMEA (Európa, Közel-kelet és Afrika) 1 százalékkal esett, Amerika pedig 2 százalékkal zsugorodott.

Kezdődik már a felemelkedés?

Egy ideje ez foglalkoztatja leginkább a befektetőket: mikor tér vissza a növekedési pályára az IBM? A hangulattól függően pedig a (szintén befektetői) válasz a "soha" és a "most már hamarosan" között ingadozik - és ingadozik vele a cég részvényárfolyama is. A tőzsde 2017-ben eddig meglehetősen pesszimista volt és év elejétől őszig a cég értékelésének mintegy 20 százalékát eltüntette. A friss hírekre viszont nagyot ugrott a papírok értéke, közel 10 százalékkal magasabb most az árfolyam. Ez annak köszönhető, hogy az eredmények lényegesen meghaladták a (túlságosan pesszimista) elemzői várakozásokat - arról azonban szó sincs, hogy felívelőben lenne a vállalat csillaga.