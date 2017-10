Máris főverziót vált, és terjeszkedni kezd a Bixby

A legtöbben még csak hallásból ismerik a Samsung virtuális asszisztensét, a Bixbyt, a vállalat ugyanakkor konferenciáján már be is jelentette a szoftver 2.0-s verzióját. A kiterjesztett funkcionalitás mellett az új főverzió az előd legnagyobb gyengeségét is igyekszik orvosolni, azaz nem csak maroknyi csúcstelefonon, hanem eszközök jóval szélesebb skáláján lesz elérhető. A vállalat ígérete szerint az asszisztens az új változattal egy sor új okostelefon mellett többek között a cég tévéire, hűtőibe és okoshangszóróiba is utat talál - sajnos ennek pontos menete továbbra sem ismert, ugyanakkor a termék eddigi, nagyjából féléves ciklusokra építő fejlesztési tempójára alapozva, még a következő év első felében elkezdhetnek felbukkanni a Bixbyvel szerelt háztartási gépek és pénztárcabarátabb okostelefonok.

A frissülő szoftver egyébként jobb beszédfelismerést, és összetettebb adatfeldolgozást ígér, azaz képes lesz a különböző felhasználók jobb megismerésére, és megkülönböztetésére, hogy aztán személyre szabottan válaszolhasson azok kérdéseire-kéréseire. A személyfelismerési megoldás bevezetésével a Samsung folytatja felzárkózását az Alexához hasonló vetélytársak mögött, az Amazon a piacot jelenleg uraló terméke is rendelkezik ugyanis hasonló képességekkel. Az egyelőre nem világos, hogy a háztartási gépekre költöző Bixby milyen parancsoknak tud majd engedelmeskedni - jelenleg ugyanis főként a telefonos UI elemek manipulálására koncentrálódnak az asszisztens funkciói.

De még fontosabb újdonság, hogy a Bixby végre nem csak a Samsung saját alkalmazásaival lesz képes együttműködni, a platformot a cég a külső fejlesztők felé is megnyitja. A Bixby SDK rövidesen elérhetővé válik, igaz, első körben csak néhány kiválasztott partnernek, privát béta formában. Ezzel végre harmadik felek is létrehozhatnak a Bixbyn keresztül használható szolgáltatásokat, ahogy arra a riválisoknál már jó ideje lehetőség van.

Ahogy az várható volt, a San Franciscóban rendezett konferencián a cég az AR/VR témakörét sem kerülte el. A vállalat egy sor új VR szolgáltatást bejelentett, amelyek a GearVR szemüvegeken próbálhatók ki - illetve rövidesen platformmal teljes mértékben kompatibilis Oculus Gón is. De nem marad ki a cég új csúcsszemüvegének a HMD Odyssey-nek a támogatása sem, ami különösen érdekes, hiszen az már a Microsoft Mixed Reality platformjára támaszkodik.

Az újdonságok között találunk egy "prémium" 360-as videókat tartalmazó felületet, nemes egyszerűséggel Samsung VR néven, illetve egy a headsetekre szabott böngészőt is, a Samsung Internet VR-t. Érdekes megoldás a Samsung PhoneCast VR, amellyel a hagyományos telefonos appok jeleníthetők meg a virtuális környezetben, de a VRB Foto nevű szoftver is bemutatkozott, amelynek esetében lényegében egy 360 fokos fotók megosztására szolgáló appról van szó. Mindezek mellett a Samsung szárnyai alatt működő Black River Studios több játékkal is készül a platformra. A cég a VR területén is egyre nyitottabb: a mobilos VR appok fejlesztéséhez biztosított Gear VR Frameworkjében a fejlesztők Java interfésszel szerelt, nyílt forrású VR renderelőmotort találnak, egy egységes, az Androidos appkészítők számára egyszerűen használható SDK-val. A gyártó az AR vonalat sem hagyta érintetlenül, kiemelve, hogy a Google augusztusban bejelentett ARCore SDK-ja már nem csak a Galaxy S8 sorozaton, de az új Note8-on is elérhető.

Végül de nem utolsó sorban végre az IoT portfólióban is rendet rak a koreai cég, azt immár egy egységes ernyő, a SmartThings Cloud alá tereli össze. Ide kerül mostantól az ismert SmartThings, a Samsung Connect, az ARTIK, illetve a Harman Ignite is, amelyek eddig kisebb-nagyobb átfedésekkel kínáltak hasonló funkciókat, nehezen átlátható kompatibilitás mellett. Bár az átcímkézés egyelőre csak a márkanevek összevonását érinti, ez vélhetően az első lépés afelé, hogy a gyártó technológiai oldalon is egységesítse a szerteágazó repertoárt.