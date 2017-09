Microsoft Store néven fut tovább a cég alkalmazásboltja

Átnevezi alkalmazásboltját a Microsoft: a napokban a Windows 10 Release Preview felhasználói észrevehették, hogy az felület a tálcán új logót kapott, neve pedig Windows Store-ról Microsoft Store-ra változott.

A lépés egyelőre nem mutat túl a frissített brandingen, az alkalmazásbolt maga tehát egyelőre változatlan marad, ugyanakkor mostantól az online bolt azonos név alá kerül a redmondi cég fizikai üzleteivel. Noha hivatalos információ egyelőre nincs az ügyben, az egységesített névadás arra is utalhat, hogy a későbbiekben az immár Microsoft Store néven futó online felület kínálata nem merül majd ki a szoftverekben, a vállalat, illetve partnereinek hardvertermékei is megjelenhetnek majd rajta - hasonlóan egyebek mellett a Google Play Store-hoz. Az újítás továbbá egyéb tartalmakat is hozhat, az MSPoweruser szerint az átrajzolt online boltba az appok, játékok és potenciális hardverek mellett tévésorozatok vagy filmek is érkezhetnek.

A végleges Windows verzióba az új név és átrajzolt Store logó a Fall Creators Update-tel érkezhet majd meg, noha ennek kapcsán a cég egyelőre nem mondott biztosat. A ZDNet kérdésére a Microsoft mindössze egy általános választ küldött, miszerint a Windows Insider Programban a fejlesztők folyamatosan vizsgálják a különböző lehetőségeket, a felhasználói élmény javítására.

A redmondi cég mindezek mellett a progresszív webappok terén is igyekszik előrelépni, a későbbekben ígérete szerint növeli a minőségi alkalmazások számát az alkalmazásboltban. Erre a jövő márciusban érkező, Redstone 4 néven ismert Windows 10 kiadással lehet számítani. A progresszív webappok a tervek alapján a rendszer olyan funkcióival is együtt működnek majd, mint az Action Center. Utóbbiakkal egyébként a Microsoftnak a felhasználói élmény javítása mellett hátsó szándéka is akad, azok ugyanis az Edge-ben lesznek megnyithatók, így noszogatva a felhasználókat, hogy többet használják a vállalat saját böngészőjét.

A Microsoft Store neve és az új logó tehát a hivatalosan október 17-én érkező Fall Creators Update-tel bukkanhat fel a Windows 10-es tálcákon, azt azonban még nem tudni, hogy a hardveres termékpalettát belátható időn belül bevonja-e a cég az online bolt kínálatába.