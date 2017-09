Távozik a Radeon divízió vezetője az AMD-től?

Fizetési nélküli szabadságra ment az AMD berkeibe tartozó Radeon Technologies Group vezetője, Raja Koduri. A hivatalos indoklás szerint a szakember túlhajtotta magát az elmúlt néhány hónapban, ezért az év hátralévő részének többségét már magánéletének szeretné szentelni, a pihenőből pedig decemberben tér vissza munkaadójához. Bár az indoklás nem hangzik teljesen hihetetlenül, viszonylag ritka, hogy egy vállalat kulcsszereplője hónapokra magára hagyjon egy kulcsdivíziót. Iparági pletykák szerint Koduri már nem tér vissza az AMD-hez, az ideiglenesen Lisa Su kezébe került gyeplő valaki máshoz kerül majd.

A TechPowerUp idézi Koduri kollégáinak küldött levelét, melyben részletesebben indokolja ideiglenes távozásának okát az indiai származású szakember. E szerint a Vega piacra dobása mind Kodurira, mind pedig csapatára szokatlanul nagy terhet rótt, amit előbbi magánélete igencsak megsínylett. A szakember ezért a főnökével kötött megegyezés alapján szabadságra megy, amire az indoklás szerint az idei év vége a legjobb időpont, 2018 ugyanis sűrű lesz, a következő évben számos új termék kerül piacra.

A levélből az is kiderül, hogy a Vega piacra dobása szokatlanul kemény diónak bizonyult, ráadásul a termékek végül nem is tudták felvenni a versenyt a konkurens Nvidia csúcskategóriás kártyáival. E mellett Koduri az elmúlt nagyjából másfél év biztató eredményeiről is beszélt, az utóbbi hat negyedévben ugyanis folyamatosan sikerült növelni a Radenok piaci részesedését. Mindez ugyanakkor sovány vigasz lehet az AMD befektetőinek miután vetnek egy pillantást a rivális Nvidia utóbbi néhány negyedévben mutatott tündöklésére. A GeForce-ok forgalma ugyanis már bő egy éve folyamatosan 1 milliárd dollár felett mozog, miközben az AMD egyelőre a PC-s processzorokkal együtt is messze áll ettől, legutóbb 659 milliós bevételről adott hírt Computing and Graphics divízióját illetően a cég.

Spekulációk alapján ez is állhat Koduri rendhagyó szabadságolása mögött, ami egyesek szerint a végleges búcsú első lépcsője. Az iparági kiválóságnak tartott Koduri még 2013-ban tért vissza az AMD-hez, amitől hosszabb távon többen (például Anand Lal Shimpi) a Radeon felvirágzását várták, eddig mindhiába. A szakember először 2001 és 2009 között dolgozott a cégnél (akkor még az ATI-nál), ezt követően pedig az Apple-höz távozott négy évre, innen csábította vissza az AMD alelnöki pozícióba, amelyből épp két évvel ezelőtt lépett feljebb. A vállalat ekkor választotta le a grafikus fejlesztésekért felelős divíziót, amely azóta Radeon Technologies Group (RTG) néven fut. Ez minden grafikus fejlesztését összefog, az integrált GPU-któl a diszkrét kártyákig, a meghajtók fejlesztésétől a marketingig, mindennek koordinálást pedig a veterán Kodurira bízta az AMD.

Nem kicsit, nagyon!

Az őszinteségéről is ismert szakember legutóbb májusban beszélt a divízióját érintő problémákról. Koduri ekkor gyakorlatilag elismerte, hogy vállalata korábban hibás döntést hozott, amikor a diszkrét GPU-s fejlesztésekről az integrált megoldásokra (pl. APU) helyezte át a hangsúlyt. A szakember szerint ezzel fókuszt vesztettek a videokártyás fejlesztések (miközben a konkurens Nvidia teljes gőzzel robogott tovább).

Ennek eredménye ma már tisztán látszik, a Maxwell-alapú GeForce-ok három évvel ezelőtti bemutatása óta a Radeonok képtelenek felülmúlni a konkurenciát. A helyzet kísértetiesen hasonlít az Intellel folytatott harc Ryzen előtti éveire, csupán a szereplők változtak. Most az Nvidia tűnik egyre legyőzhetetlenebbnek, jelenleg pedig nem igazán látszik az alagút vége, Koduri rendhagyó szabadságával pedig jelenleg az is kérdéses, hogy ki próbálja meg kivezetni az útvesztőből az RTG-t.