Biztonsági játékra ment a Zen első verziójával az AMD

A már piacon lévő Ryzen processzorok fejlesztéséről, illetve a jövőben várható előrelépésről beszélt egy interjúban Don Woligroski, az AMD asztali processzorainak marketing menedzsere. A szakember szavai alapján vállalata óvatosan állt hozzá a vadiúj mikroarchitektúrához, illetve az arra épülő különféle termékekhez, ugyanis a fejlesztés számos ismeretlen tényezőt tartalmazott, ezért a létező legkedvezőtlenebb forgatókönyvet kellett véghez vinni: egyszerre került sor gyártástechnológia és mikroarchitektúra váltására is. Emiatt bőven maradt fejlesztési potenciál, amit a következő iterációkkal kiaknázna az AMD. Ezzel párhuzamosan a tervezőcég egy másik alkalmazottja a Threadripper processzorok fejlesztésértől beszélt, amely hobbi projektként indul, és a jóváhagyást követően rekord idő alatt került piacra.

Woligroski szerint cége jól birkózott meg a kihívásokkal, a vadiúj processzorcsalád megállta helyét a piacon. Ennek ellenére van még mit behozni az Intellel szemben, hisz a Ryzen mind a IPC-ben (órajelciklus/elvégzett műveletek), mind pedig órajelben a legújabb Core processzorok mögött áll. Kézenfekvő, hogy az AMD erre a két pontra fókuszál jövőbeni fejlesztéseivel, a szakember szavai alapján a 2019 elejére datált Zen 2 mindkét szempontból előrelépést hoz majd, az előzetes eredmények pedig Woligroski meglátása alapján biztatóak.

A menedzser elmondta, hogy igyekszenek lépést tartani az Intellel, konkurensüket ugyanis a Ryzen felébresztette Csipkerózsika-álmából. Woligroski azt ígéri, hogy erre válaszul folyamatosan érkeznek majd újabb processzorok, ám azok részletei egyelőre titkosak, ezért nem oszthatott meg érdemi információkat a csőben lévő termékekről. A korábbi információk szerint az AMD 2018-ra egy köztes fejlesztéssel is készül, amely elsősorban gyártástechnológiában tér majd el a már piacon lévő megoldásoktól, ami kizárásos alapon magasabb órajelért léphet meg az AMD. A Pinnacle Ridge kódnéven futó termékkel a cég megpróbálhat faragni az Intel előnyéből, a gyártó küszöbön álló Coffee Lake processzoraival ugyanis még feljebb, 4,7 GHz-re emeli a maximális órajelet.

Woligroski a Raven Ridge kódnéven futó, első Zen-alapú APU-ról is szót ejtett. A menedzser ugyan erről sem árulhatott el konkrét részleteket, azonban szavai magasra tették a lécet, hisz a szakember konzolhoz hasonló teljesítményről beszélt, állítása szerint pedig az asztali processzorok az AAA-kategóriás játékokkal is elboldogulnak majd Full HD felbontásban, vélhetően mérsékelt grafikai részletesség mellett. Mindez azt jelentené, hogy csúcskategóriában egyelőre kevésbé versenyképes Vega mikroarchitektúra kifejezetten jól kompenzálja a rendszermemória szűkös sávszélességéből adódó hendikepet, de hogy mindez mennyire állja-e meg helyét a gyakorlatban, az legkorábban csak valamikor jövő év első felében derül majd ki, ugyanis jelen állás szerint ekkor kerülnek piacra a Raven Ridge asztali PC-khez kiadott verziói.

Hobbi projektként indult a Threadripper

Woligroski interjújával nagyjából egy időben a Forbes az AMD másik három szakemberét, a kliens és konzumer termékek csoportjának igazgatóját, Jim Andersont, illetve John Taylort, a cég globális marketingéért felelős igazgatót, valamint James Prior termékmenedzsert kapta mikrofon végre. Az ebből született interjú legérdekesebb rész a Threadripper fejlesztését taglalja, amely abszolút rendhagyó módon látott napvilágot. A projekt ugyanis alulról indult, a Zen fejlesztését végző csapat egy része szabadidejében kezdett el dolgozni a platformon, ami mögött így konkrét üzleti terv sem állt. A fejlesztőmérnökök akkor egyszerűen csak annyit tűztek ki maguk elé, hogy az új AMD alap-lapka, a Zeppelin designját felhasználva építsenek a saját igényeknek megfelelő ütős terméket.

Anderson nagyjából másfél évvel a projekt kezdetét követően, 2016 júniusában hallott először a fejlesztésről, az Inteltől érkezett szakember tetszését pedig azonnal elnyerte az ötlet, így jóváhagyta az ezzel kapcsolatos további terveket. Az igazgatónak a konkrét specifikációk mellett még a fejlesztési tempó növelését kérte, eredetileg ugyanis 2018-ra tervezték a Threadripper piaci rajtját, amit végül sikerült több hónappal előrébb hozni, az idei év augusztusára.

A projekt nem hivatalos volta miatt a vállalati terméktervein sem szerepelt a csúcsplatform, így azt akarva-akaratlanul a lehető legnagyobb titokban tudta tartani a cég, a konkurens Intel is csak valamikor tavasszal értesült először az AMD tervéről, ami magyarázza a vállalat meglepődéséből adódó kapkodást is. A Skylake-X csúcsprocesszorok piacra dobása körül ugyanis ritkán látott kavarodás alakult ki, a termékek több ütemben érkeznek, a drágább modellek majd csak valamikor a hónap végén kerül fel a polcokra.

A Threadripper projektje tehát a maga rendhagyó születésével együtt az AMD egyik sikertörténete lett, hisz a platform végül versenyképesnek bizonyult, amit a szaksajtó tesztjei is alátámasztanak. Anderson és csapata a pozitív fogadtatáson felbuzdulva újabb Threadripper processzorokat ígér a következő évekre.

Jól fogynak a Ryzenek

Az AMD számára ugyancsak pozitív lehet, hogy egy nagyobb német webshop adatai alapján a Ryzen processzorok eladásai bemutatásuk óta folyamatosan nőttek. A Mindfactory.de szerint augusztusban a Ryzen legyőzte az Intel Core-okat, a vevők 56,1 százaléka választott AMD-t, ami összesen valamivel több mint 7000 darab eladott processzort jelentett a hónapban.

Természetesen egyetlen webshop adataiból nem érdemes messzemenő következtetések levonni, bár az több különböző forrás alapján is biztosnak látszik, hogy a Ryzen processzorok globális szinten is erős konkurenciát jelentenek az Intelnek, többek között az AMD legutóbbi pénzügyi jelentése is erről árulkodik. A konkurens minden bizonnyal ezért dobja piacra a Coffee Lake processzorokat is, amelyek rajtját október elejére pletykálja az iparág.