A Google felfedezi Kelet-Európát

“Megjöttünk” - foglalhatjuk össze egy szóban a Google krakkói fejlesztői konferenciájának üzenetét, a vállalat nagy költségvetésű (és világszínvonalú) rendezvénnyel kezdett közvetlen hidat építeni a közép-kelet európai fejlesztők felé. Nem véletlenül: a cég által idézett adatok szerint a régióban 1 millió professzionális szoftverfejlesztő dolgozik (negyedük Lengyelországban) - mondta el Jason Titus, az androidos fejlesztői eszközöket készítő csapat vezetője keynote előadásában. Egész Európát tekintve pedig a hivatásos fejlesztők száma meghaladja az Egyesült Államok és Kanada fejlesztőinek számát - igencsak ideje volt tehát komolyan venni ezt a közönséget.

Nagy lépés a Google-nek

Nem lehet alábecsülni, hogy ez mekkora váltás a Google oldaláról: a cég gyakorlatilag láthatatlan volt eddig a régióban, a reklámos értékesítői csapaton túl szinte semmilyen (first party) jelenléttel nem rendelkezett. Ez a korszakot zárja most cezúraként a krakkói konferencia, a jövőben a vállalat sokkal-sokkal aktívabb lesz Európában általában és Kelet-Közép Európában is. A változó stratégiát jól illusztrálja, hogy a cég létrehozta a fejlesztői kapcsolattartók (developer relations, devrel) pozícióját, amelyekkel a Albániától Ukrajnáig és Romániától Magyarországig lefedi a régió országait, illetve új, eddiginél jóval nagyobb kommunikációs csapat felel a Közép-Kelet Európa régióért is.

Jason Titus: "mennyi fejlesztő!"

“Nem egyszeri fellángolásról van szó, ez szándékos nyitás” - mondta a HWSW kérdésére a Google képviselője. És nem véletlen az sem, hogy Krakkóban rendezte a cég a 2500 fejlesztőt megmozgató eseményt - tette hozzá. A rendezvény mérete, helyszíne és költségvetése is arra mutat, hogy hatalmas lendülettel dobja be magát a Google a régióban.

A Microsoft fellegvárát támadni

Az öt nagy tech cég (Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft) közül a közép-kelet európai régióban hagyományosan a Microsoftnak van erős jelenléte, a cég gyakorlatilag a rendszerváltás hajnalán komoly pozíciókat épített ki az egyes piacokon. A tevékenység természetesen túlnyomó részt értékesítésre fókuszál, de a fejlesztői evangelizáció és kapcsolattartás, illetve a Microsoft-platformok általános promóciója sem elhanyagolt terület. Ennek köszönhető például, hogy Magyarország világszinten az egyik legsikeresebb Windows Phone-piac volt, és ennek tudható be, hogy az Azure-értékesítés is szárnyal hazánkban. A Google sok tekintetben ezt a pozíciót irigyelhette meg: a Microsoft ugyanis puszta jelenlétével el tud dönteni fontos üzleti dilemmákat, legyen az mobilos fejlesztés (ahol a Xamarinnal van a cég jelen), szerveroldali alkalmazások (ahol a .NET versenyez), vagy épp a publikus felhő (ahol a már említett Azure-ral tarol a cég).

A Google oldalán a váltást nyilván azt is indokolja, hogy nagyon átalakult a Google által megcélzott fejlesztői demográfia: néhány fős kis csapatok helyett az igazán fontos (és a platform ékköveit jelentő) appokat már hatalmas szervezetek fejlesztik. Ez igaz az androidos alkalmazásokra is, de igaz a Google Cloud Platform esetében is. Az igazán nagy üzletek nyélbe ütéséhez pedig a cégnek arcra, helyi, mobilon elérhető képviselőre van szüksége - nagyjából ezt célozza fokozatosan az új nyitás. Ezzel a Google mozdul elsőként a Microsoft pozíciói felé, gyorsabban, mint az amúgy (felhős oldalon) szintén kihívó Amazon, és gyorsabban, mint a (klienseknél) nagyon erős Apple - ami mindenképp jelzés értékűnek tekinthető.

Fejlesztők: :D

És ha a Google megérkezett, akkor nem is jött üres kézzel. A rendezvény előtt jelentette be a cég, hogy újra kiterjeszti a Launchpad Start és Accelerator programját, a most rajtoló második szezonban újabb országokban lesz elérhető a Microsoft BizSpark kihívója. A krakkói eseményen pedig azt közölte a cég, hogy újabb 60 ezer ösztöndíjas helyet biztosít a Udacity MOOC-tréningjeihez webfejlesztés és Android fejlesztés témakörben. A konferenciára a Google komolyabb műszaki bejelentést nem időzített, a várva várt ARCore-előadás, amely az új SDK egyik első publikus demója lett volna, meglepően rövidre sikerült.

Assistant? Lesz magyarul!



A 2016-os Microsoft Build konferencia egyik keserű tanulsága volt, hogy a kis nyelvek nem sokat fognak élvezni a közelgő AI-forradalomból: a hangalapú személyi asszisztenseket a cégek az igazán nagy nyelvekhez készítik el. Az olyan kis nyelvek pedig, mint a magyar, amely 13 milliós anyanyelvi beszélővel mintegy 73. legnagyobbnak számít, a radarra sem kerülnek fel - emiatt egyelőre tervben sincs, hogy például a Cortana megtanuljon magyarul, de az Amazon Alexára se érdemes várni egyelőre.

Szerencsére a Google egészen más felfogást követ, a cég kimondottan a könnyű lokalizációt és nyelv-függetlenséget szem előtt tartva fejleszti saját Assistant személyi asszisztensét. Belső használatban már működik a legtöbb nyelven - mondta el Behshad Behzadi, a Google Assistant fejlesztését végző 100 fős csapat vezetője. Ugyan a lokalizált prototípusok már működőképesek, a szolgáltatás minősége (elsősorban a hangfelismerés oldalán) még nem éri el az elfogadható szintet, ezért nem rajtoltak még el - de ez csupán idő kérdése.