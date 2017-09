A Solarisnak és a SPARC-nak is befellegzett?

Nem hivatalos információk szerint az Oracle megvonta a Solaris fejlesztésének szinte teljes támogatását, a világ legnagyobb működő UNIX-bázisának alapját szolgáltató szoftveren dolgozó alkalmazottak nagyjából 90 százalékának egy részét elbocsátotta, a másikat pedig más projektekre irányította át. A cég jellemzően egyelőre semmit nem hajlandó kommunikálni a több forrásból egyöntetűen áramló információkból. Ezek egy része a Solarisszal együtt már a SPARC CPU-kat is eltemette, a hírek szerint ugyanis a saját processzordizájn tervezésével is felhagy az Oracle.

A Solarisról szóló szomorú hír sajnos nem meglepő, hisz ahogy arról januárban a HWSW is beszámolt, az operációs rendszer következő, 12-es jelölésű főverziója eltűnt az Oracle útitervéről. Ehelyett a 11-es verziószámot viszi tovább a vállalat, a néhány hónappal ezelőtti tervek szerint egészen 2021-ig. A korábbi, optimista várakozások szerint ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy az Oracle egyáltalán fejlesztené tovább a Sun felvásárlásával anno megszerzett operációs rendszert. A lassan három éve kiadott 11.2 esetében megjelent újdonságok akár egy teljes főverzió-váltást is megérhettek volna. Az Oracle vélhetően csupán azért maradt a 11-es főverziónál, hogy jól láthatóvá tegye mindenki számára, az alapok nem változtak. A cég akkor azzal indokolta döntését, hogy a Solaris 11-et üzemeltetőknek vagy arra fejlesztőknek így nem kell aggódnia azon, hogyan integrálják az új rendszert a környezetükbe.

A januári tervek

A Solaris 12 tehát már valószínűleg sosem látja meg a napvilágot, arról viszont egyelőre még spekulációk sincsenek, hogy mi lesz a sorsa jelenleg aktívan működő 11-es kiadásnak, illetve az alverzióknak. A 2015 őszén megjelent, aktuális legfrissebb verzió is számos kisebb-nagyobb újítást mutatott be, az InfiniBand támogatás kernel zónás kiterjesztésétől a ZFS LZ4 támogatáson át az SMB 2.1-ig, eddig a pontig pedig sokan arra számítottak, hogy a következő, valószínűleg 11.4-es verziószámot viselő verzió is hasonló horderejű változtatásokat hoz majd, a szűkszavú útiterv alapján elsősorban felhős és integrációs fejlesztések keretein belül.

A múlt hétvégi hírek fényében viszont számos kérdőjel került a Solaris 11 jövője mellé is. Az eset kísértetiesen hasonló a tavaly július elején kirobbant Java EE-botrányhoz, amikor ugyancsak nem hivatalos információk alapján derült ki, hogy az Oracle megvonta a Java EE fejlesztésének támogatását, a platform nagyvállalati kiadásán dolgozó fejlesztőket pedig más projektekre irányítja át. Az óriási sajtóvisszhangot kapott konfliktust végkimenetele ma már mindenki számára jól ismert, hisz az Oracle alig két hete jelentette be, hogy a Java EE 8 érkezését követően kiszáll a fejlesztésből, a vállalati platform irányítását pedig átengedi a közösségnek.

Feltámadhat hamvaiból az OpenSolaris?

Ennek tükrében nem lenne meglepő, ha a Solarisra is hasonló, az operációs rendszertől amúgy nem teljesen idegen jövő várna. A később felvásárolt Sun Microsystemshez tartozó szoftver forráskódját ugyanis 2005-ben megnyitotta akkori tulajdonosa, aminek jegyében több millió sornyi kód került nyilvánosságra. Az operációs rendszer x86 processzorokon futó bináris formában csak pár évvel később, 2008-tól volt letölthető. A Sun célja a népszerű Linuxokkal versenyző disztribúció létrehozása volt, az erőfeszítéseket Ian Murdock irányította, akit a Debian Linux atyjaként is emlegetnek. Egy évvel később SPARC-ra is megérkezett az OpenSolaris bináris.

A népszerű kezdeményezésnek a Sun Microsystemset felvásároló Oracle vetett véget szinte pont hét évvel ezelőtt. A korabeli hírek alapján a döntés hátterében az állt, hogy a cég láthatóan semmivel sem volt hajlandó foglalkozni, ami nem hozott számára közvetlen anyagi hasznot. Az OpenSolaris így értelemszerűen nem tartozott a fókuszterületek közé, amit az emberi erőforrások és a rendelkezésre álló idő végességével magyarázott az Oracle - minden erőforrást a Solaris fejlesztésére és a Solaris 11 megjelenésére összpontosított a vállalat. "Az Oracle erőfeszítései a Solaris 11 binárisok kiadására összpontosulnak. Nem adunk ki más bináris disztribúciót, például napi vagy kétheti buildeket vagy az OpenSolaris 2010.05 verziónál újabbat."

Emiatt született meg az ez időtájt elrajtolt az Illumos projekt, amelynek célja az OpenSolaris függetlenítése volt az Oracle-től. A Nexenta Systems és más vállalatok által felkarolt Illumos száz százalékos bináris kompatibilitást ígért az OpenSolarisszal, miközben az Oracle által meg nem nyitott vagy szabadon nem licencelhető kódokat lecserélte, hogy a szoftveróriás ne gyakorolhasson semmiféle kontrollt a kód felett.

A SPARC is megy a levesbe?

A The Register szerint nem csak a Solaris jövője vált kérdésessé, a lap információi alapján ugyanis a hardveres divízió létszámából is nagyot csap le az Oracle. Amennyiben a hírek igazak, akkor ennek legnagyobb elszenvedője a processzoros divíziót takaró SPARC termékcsalád, amely így a piacon lévő M7 és S7 modellekkel befejezheti pályafutását. Utóbbi azért lehet kissé váratlan, mert az Oracle januári útitervén még szerepelt egy SPARC next és next+ kódnevű fejlesztés, amelyekből az utóbbinak valamikor a következő hónapokban kellene napvilágot látni. A leépítés ellenére ez akár meg is történhet, azonban a hosszabb távú terveket jó eséllyel lenullázhatják az elbocsátások.

A döntés hátterében a folyamatosan csökkenő forgalom állhat, az elmúlt két pénzügyi évben ugyanis nagyjából fél-fél milliárd dollárral esett a hardverekből befolyó bevétel, ami vélhetően már egyre nehezebben tudta fedezni a processzorfejlesztéssel kapcsolatos magas költségeket. Mindeközben a vállalat folytatta a SPARC-szövetséges Fujitsuval való együttműködését, a megállapodás keretein belül pedig tavasszal megjelentek a japánok SPARC64 XII processzorai, amelyek a hírek szerint kimagasló magszintű teljesítményre képesek, miközben az Oracle processzoraiban is megtalálható SWoC (Software on Chip) rendszer is fejlődött, ami dedikált, fixfunkciós végrehajtók egy csoportját jelenti. Amennyiben az Oracle leállítja a saját processzorok tervezését, úgy a Fujitsu egyedül maradhat a SPARC utasításarchitektúrával.

A SPARC64 processzorcsaládra épülő szerverek egyébként elsősorban Japánban számítanak népszerűnek, de az Oracle-Fujitsu szövetség okán az előbbi cég az egész világon forgalmazza őket. Amennyiben SPARC CPU-k fejlesztése valóban véget ér, úgy az Intel Xeonok mellett hosszútávon a Fujitsu processzoraira épülő rendszereket forgalmazhat az Oracle, bár utóbbit a Solaris jövője is nagyban befolyásolhatja majd, igaz az operációs rendszer pályafutása még a jelenlegi bizonytalan helyzet ellenére is biztosított lehet legalább 2021-ig.

Teljes napfogyatkozás

A Solaris és a SPARC feltételezett kihalásával az egykori Sun Microsystems két meghatározó fejlesztése tűnhet el a piacról, követve jó néhány korábban lenullázott megoldást. Az Oracle integrációs és racionalizációs folyamatának ugyanis a Szilícium-völgy egykori leginnovatívabb vállalataként számon tartott Sun számos hardver- és szoftverterméke, illetve tevékenysége áldozatul esett már. Amennyiben az operációs rendszer és a processzorcsalád is az Oracle kukájában végzi, azzal a felvásárlás környékén hangoztatott jóslatok és aggodalmak nagyobb része igazolódhat be. Ezek szerint ami a fókuszterületeken kívül esik, az néhány kivételtől eltekintve teljesen érdektelen az Oracle számára, így azok ha nem is tűnnek el azonnal, előbb utóbb elsorvadnak, míg teljesen be nem szüntetik azok gondozását.

Pedig az akvizíció lezárásának környékén még más volt az ígéret, Larry Ellison korábbi nyilatkozatai szerint vállalatának célja az volt, hogy a Sun integrációjával egy olyan, a korábbi IBM-hez hasonló informatikai szállítóvá váljon, amely a világon egyedülállóként a processzortól egészen az alkalmazásig képes biztosítani a teljes vállalati infrastruktúra minden elemét, hisz a jövő az előre csomagolt, integrált, finomhangolt rendszereké, amelyeket az ügyfeleknek már nem kell külön tanácsadó bevonásával implementálnia.

A nem-stratégiai hardver és szoftver többsége az évek során várhatóan eltűnik a kínálatból, köztük az önállóan értékesített szerverekkel is, így a SPARC-gépek előtt sem áll fényes jövő, a sorsuk valószínűleg a Java alkalmazásszerverekben lesz, mivel itt kompetitív előnnyel bírnak az Intel chipekkel szemben. "Ha három év múlva valaki ránéz az Oracle oldalára, akkor szervereket nem, csak Exadata, Weblogic, JD Edwards és hasonló appliance-eket lát majd" - fogalmazott a HWSW-nek egy anonim nyilatkozó forrás még 2010 júliusában.