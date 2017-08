Az ASUS is beállt a Windows Mixed Reality csatasorába

Az idei IFA-val az ASUS is belépett a VR piacra, a vállalat a rendezvényen leleplezte saját VR headsetét, amellyel a Windows Mixed Reality platform sorait erősíti, hasonlóan többek között az Acerhez és a Dellhez is - utóbbi gyártó szintén a napokban leplezte le a Visor névre hallgató szemüvegét. A cég emellett a Berlinben rendezett kiállításon két új Flip hibridet is bemutatott, melyek egyike a gyártó szerint a világ legvékonyabb hasonló notebookja.

A Microsofttól a Mixed Reality eszközökhöz szánt referencia-formatervet az ASUS érdekes külső dizájnnal spékelte meg, a szemüveg elülső borítása sokszögere építő textúrát kapott. Ettől eltekintve azonban ugyanazt a felépítést láthatjuk itt is, mint a platformot célzó többi eszköznél, az előlapon két kamera figyel a viselő pozicionálásához és a később érkező, AR-jellegű alkalmazásokhoz, lencséi mögött pedig szemenként egy 1440x1400 pixeles panelt találunk, 90 hertzes frissítéssel. Egy említést továbbá az eszköz belső borítása is érdemel, az a cég szerint ugyanis "gyorsan száradó, antibakteriális anyagokból" készült, így elviekben eggyel magabiztosabban vehetjük át a készüléket az előző felhasználótól, miután az leizzadt a virtuális valóságban való lövöldözéstől. A szemüveghez természetesen kontrollerek is járnak, ezek szintén a Microsofttól megismert dizájnt követik, akárcsak a Dell Visor esetében.

Noha a Microsoft VR platformjának egyik legnagyobb erőssége, hogy a korábban megismert, HTC Vive-hoz hasonló eszközökhöz képest barátságosabb árú termékeket ígér, az ASUS készüléke nem lesz éppen filléres, azért a vállalat jelen állás szerint 449 eurót kér majd el.

Két hibriddel bővül a paletta

A frissen bejelentett hibridekhez kanyarodva, az Zenbook Flip 14 és Flip 15 eszközökről került le a lepel. A "legvékonyabb" címet a gyártó a Zenbook Flip 14 hibridnek adta: a 14 hüvelykes képátlójú, 360 fokban hátrahajtható Full HD érintőkijelzővel szerelt notebook 13,9 milliméter vékony és 1,4 kilogrammot nyom. Az egy darabból mart fémházba költöztetett készülékben az Intel legújabb processzorszériája dolgozik, elérhető négymagos Core i7-8550U chippel, illetve Core i5-8250U lapkával is. A hibridbe NVIDIA GeForce MX150 grafika került, továbbá akár 16 gigabájt, 2133 megahertzes LPDDR3 RAM-mal és 512 gigabájtos PCIe SSD-vel is felszerelhető.

A vékony noteszgép oldalait a gyártó a lehetőségekhez mérten igyekezett megszórni csatlakozókkal, azon egy USB 3.1 gen1-es USB-C aljzat mellett két hagyományos USB 3.1 gen1 port is helyet kapott, de akad rajta HDMI aljzat és microSD olvasó is. A billentyűzet alatt lévő méretes érintőpad sarkában egy ujjlenyomat-olvasót is találunk, természetesen Windows Hello támogatással. A gyártó "akár" 13 órás üzemidőt ígér a karcsú masinától, amelynek ára 800 euróról indul majd.

A gép testvére, a Zenbook Flip 15 már nagyobbra, vaskosabbra, cserébe viszont izmosabbra is sikerült. A 15,6 hüvelykes, hátrahajtható kijelző itt már 4K felbontásban is elérhető, amelyet NVIDIA GeForce GTX 1050 grafika hajt. Ez a modell is elérhető négymagos Intel Core i7-8550U chippel, a 16 gigabájt RAM mellett pedig akár 512 gigabjátos PCIe SSD és egy 2 terabjátos merevlemez is elfér a notebookban. A gép oldalán lévő USB-C aljzat már Thunderbolt 3 támogatást is kap, emellett a 14 hüvelykes modellhez hasonlóan két hagyományos USB csatlakozót, illetve egy HDMI portot is találunk rajta. A nagyobb ház sajnos nem dobja meg az akkus üzemidőt, azt a gyártó ennél a laptopnál is 13 órára teszi. A Zenbook Flip 15 ára 899 euróról indul, egyelőre azonban akárcsak a Flip 14-nél, itt sem ismert a piaci rajt pontos dátuma.