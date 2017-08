Lassan indulhat meg a PCI Express 4.0 szekere

Újabb hírek érkeztek a PCI Express 4.0-s verziója felől. A szabványt felügyelő iparági szervezet még idén kiadná a végleges specifikációt, ami után már a következő verzió fejlesztésére fókuszálna a PCI-SIG. A 4.0-s szabvány várhatóan utolsó verziójának megjelenése ugyanakkor most sem von maga után gyors adoptációt, a szélesebb körű terjedés várhatóan az évtizedforduló környékén indulhat meg.

A friss, egyelőre 0.9-es verzióját taposó szabványnak ugyanakkor bőven lenne létjogosultsága, hisz egyre több all-flash tároló érkezik NVMe SSD-kkel, ezekben a rendszerekben pedig komoly előnyt jelentene a vonalankénti kétszeres sávszélesség. Ezt meglovagolva ugyanis egységnyi PCI Express sávra kétszer több SSD ültethető rá úgy, hogy a gazdavezérlő és a meghajtó közötti sávszélesség a 3.0-s rendszerhez képest változatlan marad. Ez azért fontos, mert így viszonylag alacsony felár mellett emelhető az SSD-k száma, miközben az alaplap és a processzor komplexitása nem nő jelentősen.

Természetesen ezt a másik oldalról is meg lehet ülni, egységnyi sávot alapul véve duplázható a sávszélesség, ami egyes, teljesítményre kihegyezett rendszerek esetében jöhet kapóra. Az SSD-k rohamos fejlődését szemlélve már most látható, hogy bizonyos esetekben szűk keresztmetszetet jelent a négy darab Gen3-as vonal, igaz ez leginkább szekvenciális olvasás esetében szembetűnő, a kiszolgálóknál pedig jellemzősen a véletlenszerű műveletek vannak túlsúlyban.

Ennek megfelelően nem csoda, hogy első körben most is a kiszolgálókban ütheti fel fejét az újabb PCI Express szabvány. Az IBM korábbi állítása szerint a közeljövőre datált POWER9 processzorok támogatni fogják az új szabványt. Ehhez azonban először véglegesíteni kellene a specifikációkat, addig ugyanis a PCI-SIG értelemszerűen nem tudja megadni a szükséges minősítést. Ez szélsőséges esetben akár az IBM üdvöskéjének késését is eredményezheti, már amennyiben a cég ragaszkodik a támogatáshoz. Hasonló történet játszódott le a 3.0-s szabványt elsőként elhozó Sandy Bridge-E processzorok esetében is, ami miatt végül hivatalosan a PCI Express 2.0-t támogatással kerültek piacra a termékek, az Intel nem vállalt garanciát a manuálisan engedélyezhető Gen3-as mód működésére.

Ennek tükrében az Intel és az AMD várhatóan nem fogja elkapkodni a bevezetést, egyelőre egyik cég háza tájáról sincsenek biztató hírek a PCIe 4.0-val kapcsolatban. Az Intel közelmúltban leplezte le vadiúj szerverplatformját, amihez várhatóan legalább egy évig nem nyúl majd hozzá komolyabban. Az AMD esetében hasonló a helyzet, az EPYC processzorok és az azokat felölelő platform nyáron jelent meg. Ennek tükrében 2019 előtt nem valószínű, hogy a két x86-os processzorokat kínáló cég előrukkolna a támogatással. A legoptimistább várakozások szerint az Intel a jövő év legvégén vagy 2019 elején esedékes Icelake processzorokkal, az AMD pedig az ugyancsak erre az intervallumra datált Zen2-vel (Peak Ridge) hozhatja el a 4.0-t. Utóbbi vállalat egyik kiszivárgott diája alapján ekkorra már a szabványt támogató első eszköze is piacra kerülhet a Vega 20 GPU-t felvonultató videokártyával.