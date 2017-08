Az Expedia-vezető lesz az Uber új igazgatója?

Döntést hozott az Uber igazgatósága arról, hogy kit javasolnak az Uber vezérigazgatói pozíciójára, azonban az eredmény még nem nyilvános. Először a cég az alkalmazottaknak szeretné bejelenteni az új igazgatót a TechCrunch-nak nyilatkozó szóvivő szerint. A pozíció már június óta üresen áll, mióta Travis Kalanick egy több szálból álló botránysorozat után levelet írt az Uber dolgozóinak a visszavonulásról és önmaga fejlesztéséről, de a részvényesek megkérték, hogy már vissza se térjen az igazgatói székbe. Mivel az Uber korábbi vállalati kultúrája túl szexista és agresszív volt a nyilvánosságra került részletek szerint, ezért egy olyan új vezérigazgatóra lesz szükség, aki feddhetetlen múlttal rendelkezik, és megfelelő irányba tudja terelni az eredmények mellett a céges kultúrát is.

Egyes iparági források szerint Dara Khosrowshahi, az online utazási ügynökségként ismert Expedia jelenlegi vezérigazgatója lehet az igazgatóság által kijelölt új személy - jelentette először a Recode és később a Reuters is megerősítette. Azt viszont még nem lehet tudni, hogy Khosrowshahit elfogadná-e az állást, vagy egyáltalán azóta felkérte-e őt az Uber vezetősége, mivel a hír kiszivárgása óta egyik fél sem akar hivatalosan nyilatkozni a kérdésről.

Korábban az Expedia igazgatójának neve fel sem merült esélyesként, akik között egyrészt Jeff Immeltet, a General Electric igazgatóját tartották számon, de ő úgy nyilatkozott, hogy már kikerült a befutók közül. A visszalépésnek az lehetett az oka, hogy már korábban világossá vált Immelt számára a várható veszteség, amit inkább szeretett volna elkerülni. Másrészt pedig Meg Whitman, a Hewlett Packard Enterprise ügyvezetője merült fel, de ő múlt hónapban közölte, hogy nem érdekelné az állás a HPE iránti elkötelezettsége miatt. Ebben az esetben az is közrejátszhatott, hogy Whitman még kevesebb szerepet szánt Kalanicknak, és szigorúbban felügyelte volna az igazgatóság munkáját, amit az érintettek problémásnak tartottak a Recode forrásai szerint.

Ellentétben Immelttel vagy Whitmannel, az Expedia igazgatója nem annyira ismert a vezérigazgatói körökben, és mivel a cég washingtoni székhelyű, ezért Khosrowshahi a Szilícium-völgyben is "külsősnek" számít - hónapokig azt sem lehetett tudni, hogy esélyes lehet az Uber pozíciójára.

Hamarosan már Uber szerepel a neve mellett?

Más szempontból viszont Khosrowshahi ideális választás lehet, mivel az elmúlt 12 évben a tőzsdei mutatók szerint eredményesen vezette az Expédiát, és az alkalmazottak elégedettsége alapján készülő legutóbbi Glassdoor felmérésben is az előkelő 39. helyen végzett. Van aki szerint gondot okozhat Khosrowshahi tapasztalatának a hiánya a közlekedés területén, igaz, Immalt és Whitman sem rendelkezik több ismerettel ezen a területen. A The Verge kifejezetten előnyként tartja számon, hogy az Expédián többek között autókölcsönzés is szerepel az online szolgáltatások között, és a cég együttműködött más szállító cégekkel is annak érdekében, hogy az utazókat egyik helyről a másikra vigye - ezek a tapasztalatok pedig "makroszkopikus" méretben hasonlítanak az Uber szolgáltatásaihoz. Ezenkívül Khosrowshahinak akad némi személyes érdeklődése is a fuvarozásban, korábban befektetett a Convoy-ba, amely közvelen konkurense a szállítmányozással foglalkozó és nemrégiben élesedett UberFreightnek.

Bár még nincs hivatalos bejelentés, várhatóan Khosrowshahi a napokban bemutatkozik a Uber alkalmazottainak a Recode legutóbbi jelentése szerint, először azonban az Expediánál kell hivatalosan is elköszönnie az illemnek megfelelően. Tehát még nem lehet biztosat mondani, de az iparági források alapján hamarosan már Dara Khosrowshahi foglalhatja el az Uber vezérigazgatói pozícióját, akinek többek közt a Waymo perben is helyt kell állnia a vállalati kultúra javítása, és az elmúlt hónapok vezérigazgató nélküli működésének bepótolása mellett.