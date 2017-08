Terjeszkedik Androidon a Samsung Internet böngésző

Megjelent a Samsung saját okostelefonos böngészőjének, az "Internetnek" a legújabb béta verziója v6.2 sorszámmal, amely több újdonságot hoz a felhasználóknak, és széles körben kiszélesíti elérhetőségét - számolt be róla a Samsung Internet fejlesztői blogja. A gyártó saját böngészője a Samsung telefonokon alapból elérhető, és sokan a gyorsasága miatt dicsérik. A tavalyi V4 óta pedig a böngészési adatokat titkosító funkcióval is rendelkezik, amely a gyártó közlése szerint "soha nem fedi fel" a felhasználókhoz kapcsolódó információkat, akár böngészési vagy keresési előzményeket, bejelentkezési adatokat, cookie-kat vagy chache-t.

Bár saját böngészővel több más gyártó is rendelkezik, de nem jellemző azokra, hogy más készülékeken is megjelenjenek, ellentétben a Samsung törekvésével. Először idén májusban tette elérhetővé a vállalat a böngésző v5 béta verzióját a Google Pixel és Nexus készülékek tulajdonosainak. A teszt a jelek szerint sikeres lehetett, mivel a v6.2 bétája már egészen széles körnek hozzáférhető a Google Play Store-ból, méghozzá az Android 5.0-nál frissebb rendszerek használóinak.

"A béta fokozatosan jelenik meg, az elkövetkező napokban világszinten mindenhol elérhető lesz a Google Play Store-ból és a Galaxy App Store-ból. Több újdonságot is tartalmaz, mielőtt kiadnánk a v6.2 stabil verzióját." - tartalmazza a közlemény.

Az újdonságok része a magas kontraszt mód, amely az Accessibility menüponton belül kapcsolható be, és az olvasást teszi kényelmesebbé a készüléken a fekete alapon megjelenő fehér betűkkel. Továbbá a v6.2 az eddigieknél gyorsabb kezelést biztosít a tartalomblokkolókhoz, például az AdBlockhoz, a Disconnect Free-hez vagy a Crystalhoz. A Samsung Internetnek a a reklámblokkolók beengedését biztosító tulajdonságáról tavaly többször is írtunk, amellyel külső fejlesztőknek API-n keresztül lehetőséget biztosít a cég a tartalomblokkolók fejlesztéséhez. Mostantól pedig ezek a szoftverek már a beállításon keresztül is kezelhetőek a böngészőben.

Hasznos funkciónak ígérkezik még a "Sync with Samsung Cloud", amelynek bekapcsolásával lehetőség nyílik a könyvjelzők, mentett oldalak és nyitott tabok szinkronizálására a mobileszköz és az asztali Chrome között. Ehhez viszont a cég saját Chrome-kiegészítőjét kell igénybe vennie a felhasználóknak, és további korlátot jelenthet a nem-samsungosoknak, hogy először egy Samsung fiókot is létre kell hozniuk a megoldás kipróbálásához.

Az új böngészőváltozattal együtt a Chromium Engine is frissül az M56-os verzióra, amely már rendelkezik CSS Griddel - a közlemény szerint ezt igényelték leginkább a felhasználók. Ezenkívül az "internet://flags:"-en keresztül érhető el még néhány új funkció, úgy mint a Bluetooth eszközök kezelése közvetlenül a böngészőből, továbbá a a WebGL2, a WebVR és a Gamepad Extensions támogatás. Egyébként WebVR támogatással a rendszer eddig is rendelkezett, de csak Gear VR esetében, mostantól viszont más megoldások is elérhetőek, mint például a Google Cardboard.

Felmerülhet a felhasználókban, miért lenne érdemes a Samsungra bízni az adataikat, de ahogy például a BetaNews írja, azoknak jó alternatíva lehet, akik kifejezetten nem a Google megoldását szeretnék használni a böngészéshez is. A Samsung Internet v6.2 béta változata valószínűleg már minden felhasználónál megjelent Android 5.0 felett az elmúlt egy hétben. A stabil verzió kiadásáról egyelőre nem közölt a cég pontos dátumot.