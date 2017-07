Analitikával és moderációs eszközzel bővül az Instagram API

Frissítette és Facebook’s Graph API-hoz kapcsolta az Instagram a cégeknek, illetve hirdetőknek szánt API-ját az analitikai és a hozzászólások kezelését segítő eszközökkel - írja az Instagram üzleti blogja. A közösségi média szakértők korábban is bekapcsolhatták vagy kikapcsolhatták a hozzászólásokat, illetve elrejthették a megjegyzéseket, de mostantól a saját marketing irányítópultjaikról is elvégezhetik ezeket, miközben átfuttatják őket akár más szövegelemző eszközökön. A bejelentés kiemeli a kapcsolódást az Instagram törekvéseihez, hogy "biztonságosabbá" tegye a közösséget, amelyet például a brit fiatalok nemrég az online zaklatásnak leggyakrabban teret adó platformként jelöltek meg.

Az Instagram vélhetően régebb óta tisztában van a problémával, mivel az előző hónapban jelentette be azt is, hogy a mesterséges intelligencia segítségével is szűrni fogja a támadó hozzászólásokat - említi az Engadget. Tavaly pedig minden felhasználó számára elérhetővé vált az a funkció, amellyel kifejezések szerint lehet szűrni és tiltani a hozzászólásokat. Ezt a módszert a Twitter és az Instagram anyavállalata, a Facebook is alkalmazza a trollok távol tartására a felhasználói profiloktól. Mostantól pedig az Instagramot használó cégek már a saját marketing platformjaikról is elvégezhetik a szükséges beállításokat a hozzászólások kezeléséhez.

Ugyanígy elérhetik a fotó- és videómegosztó oldalt használó cégek az organikus bejegyzéseik és a Story-megtekintéseik számát, az Instagram közvetlen megnyitása nélkül. Ez azért is okozott problémát a korábbiakban, mert a cégek jellemzően több profilt kezelnek egyszerre, de az eredmények megtekintéséhez mindet egyesével meg kellett nyitniuk - ezentúl viszont egymás mellett láthatják az Insights menüpont adatait, demográfiai bontások szerint.

A feltételek közé tartozik, hogy az API-hozzáféréshez a cégeknek Facebook belépésre és üzleti Instagram profilra van szükség. "Az új API ugyanarra a stackre épült, mint a Facebook Graph API. Emiatt kell a cégeknek Facebook belépést használni az új funkciókhoz. De továbbra is megvan arra a lehetősége az üzleti felhasználóknak, hogy a jelenlegi Instagram API-t használják, de az Insights adatok nem lesznek elérhetőek ezen keresztül" - fejtette ki az Instagram szóvivője a Martech Today szerint. Az új funkciókat a Facebook és Instagram Marketing Partnerek már elérhetik, a többi fejlesztő számára pedig a következő hetekben nyílik rá lehetőség.