Kipróbáltuk: Simple NFC-s mobilfizetés

Elkezdett ketyegni a OTP mobilfizetési piacra dobott időzített bombája, a legnagyobb hazai bank június végén elindította Simple alkalmazásba integrált NFC-s mobilfizetési megoldását. A szolgáltatás jelenlegi formájában egy boltba besétálva alapvetően ugyanazt nyújtja, mint a konkurens megoldások, legyen szó a Gránit Pay-ről vagy akár az MKB Pay-ről, hamarosan azonban a riválisokkal ellentétben nem csak az OTP bank által kiadott kártyákat digitalizálhatjuk majd vele, de akár más bankok logójával fémjelzett kártyákat is.

A Simple mobilfizetési megoldását az elmúlt napokban mi is többször kipróbáltuk, tapasztalataink szerint pedig az jelen formájában is kényelmesen felveszi a versenyt az említett megoldásokkal. Ha valaki még nem Simple felhasználó, lényegében négy fő lépésre van szüksége, hogy a boltban telefonjával fizethessen. Először is értelemszerűen le kell tölteni androidos készülékére a Simple appot, majd abban regisztrálni, illetve egy OTP-s Maestro vagy MasterCard bankkártyát megadni az alkalmazásban - ezt követően egy gombnyomás a kártya digitalizációja, és használható is a készülék a kasszánál. Aki már korábban is használta az alkalmazást a megfelelő kártyával, nem meglepő módon csak az utolsó lépést kell megtennie, hogy izzíthassa az NFC chipet. A funkció még véletlenül sem kerülheti el a felhasználók figyelmét, annak érkezését ugyanis a Simple app értesítésben is bejelentette.

Az onboarding élmény az új szolgáltatásra egészen egyedi, az alkalmazás felhasználó számára tényleg egyetlen bökéssel tehető NFC-s bolti fizetésre alkalmassá az okostelefon. A fejlődés különösen a MobilTárcához viszonyítva látványos, ahhoz a mobilfizetési megoldáshoz, amelyhez az OTP legutóbb a nevét adta. Itt még a mobilszolgáltatók ügyfélszolgálatán kellett sorban állni, és a fizetési funkciót támogató SIM-et kiváltani. Ahogy a modern NFC-s mobilfizetési megoldások zöme, természetesen a Simple is HCE-re (Host Card Emulation) épít, hasonlóan például az Android Pay-hez. A megoldás a fizetéshez szükséges adatokat nem helyben tárolja, mint a SIM-es megoldás vagy épp a lokális SE (Secure Element) chipre építő Apple Pay, hanem felhős környezetben, ennek hála készülékek jóval szélesebb skáláján vethető be.

Pofonegyszerű használat, minimális tapogatózás

Néhány nap használat alatt a Simple-ös fizetés szinte teljesen probléma nélkül működött, talán egyszer vagy kétszer volt csak rá példa, hogy a terminál nem fogadta el a készüléket és elő kellett venni a plasztikkártyát. Ilyen esetekben egyébként jellemzően arról van szó, hogy a telefon NFC antennája nem a megfelelő pozícióban volt, nem tudta kielégítően átadni a jelet a terminálnak. Ezt persze könnyű megspórolni, ha előtte kitapasztaljuk, a telefon hátlapjának pontosan melyik részét érdemes az érintéses fizetésre alkalmas terminálhoz nyomni - persze utóbbi eszközök különböző változatainál is eltérő helyen lehetnek a megfelelő érzékelők, mindenesetre általánosságban nem jellemző, hogy a "mellényúlás" miatt ne sikerüljön a fizetés.

Az viszont már gyakrabban problémát okozhat ha valakinek a telefonjában még mindig a fentebb is említett, mára kivezetett MobilTárca szolgáltatáshoz kapott speciális SIM lapul. Az NFC-s fizetésre alkalmas kártya könnyen bezavarhat a terminállal való kommunikációba, igaz akadhatnak kivételek, de azért ha ilyen SIM-ünk van és nem akar működni a Simple-ös NFC-s fizetés, kezdjünk gyanakodni és kérjünk új kártyát a szolgáltatótól. Hasonló probléma szerkesztőségünkben is felmerült, azt pedig a SIM cseréje rövid úton megoldotta.

A használathoz fizetésnél csak a telefon képernyőzárját kell feloldani, ujjlenyomattal, PIN-nel vagy épp feloldási mintával és már érinthető is a készülék a terminálhoz. Utóbbin akkor sem kell külön beütni a kártyához tartozó PIN-t, ha az ember ötezer forint fölött vásárol (ellentétben az érintéses fizetésre alkalmas plasztikkártyákkal), hiszen egyszer már azonosította magát, mikor telefonját feloldotta. Ennek megfelelően a nagyobb összegű vásárlások is olyan gyorsan lezavarhatók, mint mikor egy csomag rágóért nézünk be a sarki közértbe. A telefont a terminálhoz tartva azon megjelenik a digitalizált kártya képe, amely alatt zöld pipa jelzi a sikeres fizetést.

Ha valaki netán több hasonló mobilfizetési megoldást használna párhuzamosan, példának okáért a Simple mellett a Gránit Pay is ott figyel a készülékén, a telefon beállításai között választhatja ki, hogy melyik legyen az alapértelmezett fizetési app. Ezt egyébként a rendszer a második fizetési szolgáltatás telepítésekor automatikusan megkérdezi.

Szépen növekszik a felhasználói bázis

A június 21-én elrajtolt bolti fizetési funkció a Simple-ben már most nagyon korrektül teljesít, az OTP Mobil által közölt adatok szerint a felhasználók az első 12 napban több mint 9100 bankkártyát digitalizáltak, illetve csaknem 100 millió forint értékben fizettek telefonjukkal NFC-vel. Legnagyobb részük ráadásul nem csak egy alkalommal tette próbára a megoldást, a fintech leánycég szerint ugyanis a felhasználók 79 százaléka kétszer, vagy annál többször fizetett így telefonjával.

A Simple mobilfizetési megoldása összességében kifejezetten egyszerűen használhatóra sikerült, ha pedig figyelembe vesszük az OTP-n kívüli bankkártyák közelgő támogatását, egyértelműen a legnagyobb potenciállal kecsegtető hasonló termék a piacon. Az egyszerűségen túl az app hozza a már 2014 óta ismert funkciócsokrot, abból lehetőség van többek között ételrendelésre, mozijegy-vásárlásra, könyvvásárlásra vagy épp a parkolás kifizetésére, az elmúlt három évben pedig tekintélyes felhasználóbázist halmozott fel. Ahogy arról az NFC-s funkció megjelenésekor is beszámoltunk, az app közel 323 ezer okostelefonon található meg, melyek kétharmada androidos. A Simple emellett tavaly egymilliárd forintot meghaladó forgalmat produkált, idén pedig már az első negyedévben átlépte az 590 milliót.

Az OTP ügyesen időzítette az NFC-s fizetés rajtját, amit elsősorban a külső bankkártyák felé tervezett nyitás miatt tehetett meg. A lépésnek hála nem kellett elsőnek lennie a piacon, a hasonló szolgáltatást kínáló bankokkal lényegében elég ha a kapcsolódó számlakonstrukciók terén versenyez. A piac edukációját az NFC-s fizetésről ráadásul így a konkurencia részben elvégezte helyette, a szolgáltatáshoz ráadásul nem kellett nulláról kezdenie a felhasználógyűjtést, hanem rögtön egy igen tekintélyes bázissal kezdhetett.

Érdekesség, hogy míg a Simple kezdeteinél az alkalmazás nagyon hangsúlyosan külön utakat járt az OTP-től, ennek megfelelően azt kizárólag az OTP Mobil leánycéggel kapcsolatban emlegették, mára az anyabank teljes vállszélességgel beállt a szoftver mögé. Ez megmutatkozik a nemrég erősen átrajzolt, "bezöldített" felhasználói felületben, de ha ez nem lenne elég, az app fejlécében a Simple mellé egy diszkrét "by OTP" felirat is felkerült. Miután tehát a bank a preferált pénzintézettől függetlenül begyűjtötte a felhasználókat az app zászlaja alá, most a napnál világosabban OTP-s felület alatt kínálja funkcióit, hamarosan valószínűleg a bankfüggetlen NFC-s fizetést is beleértve.