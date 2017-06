Érkeznek az ingyenes Sega klasszikusok Androidra és iOS-re

Örülhetnek a klasszikus videojátékok kedvelői, a Sega ugyanis bejelentette, Androidon és iOS-en is elérhetővé teszi több, közkedvelt címét. A Sega Forever zászló alatt megjelenő sorozat ráadásul ingyenes, legalábbis ha a felhasználót nem zavarják a reklámok, de nagyjából 2 euróért lehetőség van megszabadulni a hirdetésektől.

Az első eresztés a gyártó 1988-ban megjelent, 16 bites Mega Drive konzoljára íródott klasszikusokból áll majd, egész pontosan az eredeti konzolhoz csomagolva is árult Altered Beast, az első Sonic the Hedgehog, a Comix Zone, a Kid Chameleon és a Phantasy Star című RPG lesznek benne elérhetők. A későbbiekben ugyanakkor számíthatunk rá, hogy más konzolok gyöngyszemei is elérhetővé válnak, a Sega Forever kollekciót népszerűsítő anyagában a vállalat egy sor további készüléket is felvillant, beleértve a Dreamcastot, a Saturnt és az SG-1000-t is. A Sega az Ars Technicának külön megerősítette, hogy a sorozat egyaránt tartalmaz majd hivatalos, emulált játékokat (az SG-1000, Master System és Mega Drive esetében) valamint portolt címeket is (a Saturn és Dreamcast játékoknál), és minden konzolkorszakot felölel majd.

A cég tehát nem áll meg az első öt címnél, azok megjelenését követően ígérete szerint kéthetente ad majd ki új játékokat. A Sega Forever szériával egyébként már korábban is érkezett néhány klasszikus a mobilos platformokra, noha azoknál a kevéssé hatékony emulátorok miatt mind Androidon, mind iOS-en gyakran előfordultak teljesítményproblémák. A Sega ezeket mára ígérete szerint kigyomlálta, sőt a játékokat egy sor modern funkcióval is kiegészítette, lehetőség van például a mentések online szinkronizálására, a pontszám-ranglisták vezetésére, illetve a játékok kontroller támogatást is kaptak. A címek természetesen offline is játszhatók, sőt iOS-en még egy iMessage matricacsomag is jár majd hozzájuk.

A retro játékok, illetve a klasszikus karakterek idén egész biztosan reneszánszukat élik, számos platformon, elég a március Androidon is elérhető Super Mario Runra, vagy épp az április közepe óta ingyenesen letölthető StarCraftra gondolni - utóbbiból ráadásul a 4K-s újradolgozott verzió is úton van, arra még a nyáron számíthatunk. A hullámot most a Sega is meglovagolja, a Sega Forever sorozat a napokban válik elérhetővé.