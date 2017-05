Az Instant Articles a konkurenciát támogatja

Támogatni kezdi a Facebook-féle Instant Articles a konkurensek hasonló szolgáltatásait, vagyis az egyszerű és gyors mobilwebet ígérő Google AMP-t és az Apple News-t - jelentette be a közösségi háló. A kiadóknak nehézséget okoz, hogy a tartalmakat egyszerre három különböző formátumban kell előállítani, ha a népszerű platformokon jelen akarnak lenni - legalábbis a Facebook arra hivatkozik, hogy ezt a problémát jelezték felé a fejlesztők a a kiadókkal közös együttműködést segítő "Facebook Journalism" projekt találkozóján.

A döntés hátterében azonban ennél valószínűleg több van: a nagyobb kiadók sorban kezdtek kihátrálni az Instant Articles mögül, amely szinte egységes kinézetet adott a különböző híroldalaknak, így nagyon nehézzé tette, hogy aloldalaikat az egyes kiadók megkülönböztessék egymástól. Ráadásul a cikkeket a hírfolyam rangsorolásában kezdték egyre hátrébb szorítani a videós tartalmak, a család és barátok bejegyzései, az Instagramról másolt sztorik pedig tovább csökkentették a jelentőségét az amerikai felhasználóknál a szélső sávban megjelenő hírhedt trendek rovatnak.

Később hiába próbált valamelyest a kiadók kedvében járni a közösségi óriás, az emailes feliratkozási lehetőség, több hirdetés elhelyezése és az adott médium Facebook oldalára mutató "kedvelés" gomb nem állították meg a cégeket az Instant Articles elhagyásától és mellőzésétől - sorban kapcsolta le a használatát például a Bloomberg, a Financial Times, a The Wall Street Journal vagy a Guardian. A The Verge-nek nyilatkozó kiadók szerint a formátum nem hozta a várt bevételeket. Az pedig soha nem volt egyértelmű, hogy az Instant Articles használata hogyan hat az olvasókra, akiktől a a Facebookhoz, Google-höz és Apple-höz tartozó leegyszerűsített mobilos formátum elvágja a kiadókat.

A vállalatok marasztalása érdekében a közösségi óriás újabb fejlesztéssel állt elő, a frissített nyílt forrású SDK-hoz olyan kiegészítést adott, amellyel az Instant Articles mellett a Facebooknál sikeresebb és szélesebb körben használható Google AMP formátum is beköthető - az Apple News "hamarosan" követi, előre nem meghatározott időpontban.

Az SDK az ígéret szerint létrehozza a konkurens szolgáltatásokhoz szükséges markup kódot és közben igazodik a versenytársak formai elemeihez, például betűtípusához és színeihez - ezt már csak le kell másolni, és feltölteni a Google, illetve később az Apple tartalomszerkesztő eszközeibe. Az azonban kétséges, hogy ezzel a lehetőséggel a Facebook képes lesz-e visszacsábítani a már távozott kiadókat, vagy legalább visszatartani a még meglévő partnereket kilépéstől.

A bővítménnyel is ellátott SDK a GitHubon belül érhető el, a leírás pedig a Facebook fejlesztői oldalán olvasható.