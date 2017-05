A HP új notebookjait és hibridjeit is elérte a Kaby Lake

A hibridek sorát a vállalat a HP Spectre x2-vel nyitja, amely egyenesen a Microsoft Surface modelljeivel szemben indul hadba. Ennek megfelelően a fekete alumíniumházban érkező készülék esetében is egy 12,3 hüvelykes, 3:2-es képarányú, 3000x2000 pixel felbontású kijelzőt találunk, amely érintésérzékeny, és a HP aktív érintőceruzájával is kezelhető - a gép természetesen támogatja a Windows Ink stylusfunkcióit is. A kijelző mögé akár Kaby Lake generációs, Intel Core i7 i7-7560U chipek kerülhetnek, Iris grafikával. Ehhez még legfeljebb 16 gigabájt RAM-ot, illetve 1 terabájtos PCIe SSD-t csaphatunk hozzá. A vállalat "akár" nyolc óra üzemidőt ígér a készüléktől, amelynek előlapján egy 5 megapixeles, hátoldalán egy 13 megapixeles kamera figyel.

HP Spectre x2

A Microsofttal ellentétben a HP nem fél az USB-C aljzatoktól, abból mindjárt kettőt is találunk a Spectre x2 oldalain, amely töltéshez is igénybe vehető, illetve DisplayPort 1.2 támogatással is rendelkezik. A gyártó továbbá egy hagyományos, USB-A átalakítót is mellékel a géphez - erre szükség is lesz, mert a jól ismert csatlakozóból egyet sem találunk a táblagépen. A kombinált audiojacken túl a tableten egy microSD-olvasó is helyet kapott. Az eszközhöz, egy mágnesesen csatlakoztatható billentyűzet is tartozik, 1,5 milliméteres billentyűúttal. A cég a szerint a klaviatúra is alumínium vázra épül, műanyag borítással és egy üveg felületű touchpaddal. A készülék a gyártó weboldalán a tervek szerint már júniusban elérhetővé válik, nettó ezer dolláros indulóáron.

HP ENVY x360

A hibridek sorát a HP ENVY x360 folytatja, ennek nevéből biztosan sokan kitalálták, hogy egy 360 fokban hátrahajtható kijelzővel szerelt notebookról van szó. A stylus itt sem marad ki a csomagból, ahogy a Windows Ink támogatás sem. A 15 hüvelykes kijelző felbontása itt UHD-ig tornázható fel, a processzorválaszték pedig egészen széles, nem csak Kaby Lake Core i5 és i7 lapkákat választhatunk a készülékbe, de akár AMD A9, A12 vagy FX chipeket is, 16 gigabájt RAM-mal megtoldva. Az Envy x360, akárcsak a Spectre x2, egy darabból mart alumíniumházat kap, és kétféle ezüst árnyalatban is elérhető lesz. A házon egy a Spectre x2-nél látott képességekkel rendelkező USB-C aljzatot, két hagyományos USB 3.1 gen1 csatlakozót és egy HDMI portot helyezett el a gyártó. A gép ugyancsak júniusban rajtol, kezdőára pedig nettó 900 dollár lesz.

HP ENVY 13

De az ENVY sorozat két mezei notebookkal is bővül, ezek a nevükből sejthetően 13,3 és 17,3 hüvelykes méretben érkező ENVY 13 és ENVY 17. A két hagyományos laptop esetében is lehetőség lesz UHD panelt választani, akár érintésérzékeny felülettel, processzorok terén pedig Intel Core i3, i5 vagy i7 chipeket kérhetünk a gépekbe, természetesen a Kaby Lake szériából. Mindkét eszközbe választható továbbá dedikált grafika, a kisebb változatba 2 gigabájt GDDR5 memóriával szerelt Nvidia GeForce MX150, a nagyobb modellbe pedig 4 gigabájtos GeForce 940MX GPU kérhető. A 13,3 hüvelykes gépre szintén két darab USB-C aljzat került, töltés, DisplayPort 1.2 ás USB 3.1 gen1 támogatással, de utóbbit két hagyományos, USB-A csatlakozó is biztosítja. A nagyobb modellen egy darab USB-C aljzatot találunk a fentekhez hasonló képességekkel, továbbá 3 mezei USB 3.1 gen1 portot, egy HDMI és egy Ethernet aljzatot. A gépek júniustól lesznek megvásárolhatók, 13 hüvelykes modell nettó 1050 dolláros, a nagyobb változat pedig nettó ezer dolláros áron.