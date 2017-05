Kipóbáltuk: LG G6

Meggyűlt a nagy telefongyártók baja a tavalyi évvel, az Apple az elmaradt dizájnváltás és a kigyomlált audiojack miatt került tűz alá, a Samsung a Note7 fiaskónak itta meg a levét (szívta a füstjét) - hozzá képest az LG még egész jól járt, a dél-koreai gyártónak "csak" 2016-os csúcsmodellje, a modulárisnak kikiáltott G5 hűvös piaci fogadtatásával kellett megküzdenie. A végeredmény azonban esetében is ugyanaz volt, mint a konkurenseknél, azaz idén valami kifejezetten ütőset és különlegeset kellett letennie az asztalra, hiszen ha az idei zászlóvivő is visszafogottan teljesít, az könnyen meredek lejtőre lökheti a vállalatot. A gyártó tehát az elmúlt évben mindent beleadott a fejlesztésbe - ennek eredménye az LG G6, amellyel a cég elengedte a tavaly több helyen is látott "mindegy csak újdonság legyen" irányt és helyette arra koncentrált, ami végül az idei csúcskategória irányadó trendje lett: minél több és könnyebben kezelhető helyet adni a tartalomnak.

Kijelző, kijelző, kijelző

Ennek pedig a G6 vidáman meg is felel, elsősorban unortodox, 2:1-es képarányú kijelzőjének köszönhetően, amelyet ha nem is zéró, de minimális keret övez. A tavaly megismert moduláris kialakításnak, illetve a fém készülékháznak a gyártó búcsút intett, helyette fém keretre és üvegborítású, selyemfényű hátlapra váltott. A telefon először kézbe véve meglepően vaskosnak tűnik, ez azonban elsősorban annak tudható be, hogy a ház nem vékonyodik el a szélekhez közeledve, illetve a hosszúkás kialakítás is hozzáad kicsit a vaskosabb érzethez - ez mindenesetre egyáltalán nem zavaró, néhány perc használat után el is felejti az ember. Sőt, külön dicséretet érdemel, hogy az LG nem kezdett vitatható áldozatokat hozni a vékonyság jegyében, mint az az iparágban sok helyütt jellemző (elég a Samsung Galaxy S8 ujjlenyomat-olvasójának elhelyezésére gondolni), a felhasználók jelentős része ugyanis (szerkesztőségünk biztosan) örömmel hozzáadna néhány plusz millimétert készülékéhez, némi extra akkus kapacitásért cserébe.

A formatervet az LG tehát nem gondolta túl - és nem is kell. Az előlapon a hosszúkás panelt egy nagyon vékony keret övezi kétoldalt, de az alsó-felső sávok sem lettek túl vastagok, előbbin épp a cég logójának jut hely, utóbbin pedig a hangszórónak és az előlapi kamerának. A hátoldalon a tavalyról megismert kamerapáros figyel, alattuk a kattintható ujjlenyomat-olvasó és bekapcsológomb kombóval: egy gombot használhatunk tehát a telefon feloldására és lezárására is (előbbihez nem kell lenyomni, elég megérinteni a szenzort), ami érezhetően kényelmesebb, mint ha külön oldalsó gombot kellene használni a lezáráshoz és ki-, bekapcsoláshoz. A G6 egy igényesen összerakott, és talán épp a leheletnyit zömök külsőnek köszönhetően, strapabíró, masszív hatású készülék - ez utóbbi egyébként nem csak látszat, a telefon IP68 besorolással rendelkezik, vagyis egy méterrel a víz alatt akár fél órát is kibír, egész bátran nyomkodhatjuk tehát a zuhany alatt is.

A legizgalmasabb újdonság, amellyel fentebb egy pillanatra előre is szaladtunk, a kijelző. A vállalat 2:1-es képarányra váltott, és a nem sokkal később bemutatkozott Samsung csúcsmodellek is nagyon hasonló, 18,5:9-es kijelzőkkel operálnak - nagyon úgy néz ki, ez lesz az új, általános iparági trend az idei évtől fogva, erre a vonatra jövőre sok más szereplő is jó eséllyel felszáll majd. Az irányvonal első, a szó legszorosabb értelmében kézzel fogható eredménye, hogy a nagy kijelzőátlóval rendelkező telefonok sem lesznek túl szélesek (ebben persze a folyamatosan vékonyodó keretek is segítenek), sőt mint a G6 esetében, kifejezetten kicsinek is tűnhetnek - pedig az LG egy 5,7 hüvelykes panelt gyömöszölt az eszközbe. A G6 így egy kézzel is egészen kényelmesen használható, a nagy vertikális terület pedig a webes, illetve egyéb szöveges tartalmak megjelenítésére-olvasására kifejezetten ideális. A kijelző képe egyébként pengeéles, és bár nem AMOLED, hanem IPS panelről van szó, a színek is szépek, élénken jelennek meg - az eszköz egyébként HDR10 támogatást is kapott. Mindezek mellett a fényerővel sincs probléma, azt maximumra húzva a telefon verőfényes napsütésben is jól olvasható marad.

A vassal kicsit lemaradtak a dél-koreaiak

Az eszköz egyik gyengéje - legalábbis papíron - hogy abban az előremutató kijelző mögött tavalyi csúcshardver dolgozik. A Snapdragon 821 chip 2016-ban élte fénykorát, a mai zászlóvivők már rendre a 835-ös, új generációs variánssal dolgoznak. A jó hír azonban, hogy a lemaradásra használat közben az égadta világon semmi nem utal. A vas látszólag erőlködés nélkül, villámgyorsan teszi a dolgát, akár játék, böngészés, appok közötti frekventált váltogatás - vagy épp alkalmazások párhuzamos használata közben.

Az LG készüléke ugyanis, akárcsak a korábbi modell, illetve fő riválisok, támogatja az osztott képernyős üzemmódot, amelyet a multitasking menüből érhetünk el. Itt a futó alkalmazások kártyáinak sarkán jelenik meg egy két fektetett téglalapból álló ikon, amennyiben támogatják ezt a funkciót. A megoldással hírolvasás közben a kijelző tetejét vagy alját egy YouTube videónak dedikálhatjuk, de akár két írásos anyagot is összevethetünk a buszon zötykölődve. Hogy melyik app mennyi vertikális kijelzőterületet kapjon, egy középen elhelyezett csúszkával állíthatjuk.

Exploit your SQL skills! (x) Be a German Speaking Reporting Specialist at VSS Budapest!

Sajnos bloatware-ből jutott bőven az eszközre, az előre telepített appok között az alapvető eszközök, mint a számológép vagy óra mellett megtaláljuk az LG Health egészségügyi appját, zenelejátszóját és todo listáját, valamint a Smart Doctor rendszer optimalizáló alkalmazást, sőt, a tavaly megismert LG Friends Managert is. Utóbbit az LG G5 moduljainak kezeléséhez szánta eredetileg a vállalat - itt értelemszerűen nem ezek menedzselésére került fel a telefonra, a Friends kiegészítők sorába tartozik ugyanis cég USB-C-n a telefonhoz csatlakoztatható VR szemüvege, valamint 360 fokban rögzítő kamerája is, amelyeket a G6-tal is igába hajthatunk. Ezek hiányában azonban valószínűleg soha nem nyitjuk majd meg az appot. Az Evernote szintén alapértelmezetten felkerült a telefonra, valamelyest redundánsan az LG saját jegyzetappja mellé. A G6 megkapta az áprilisi androidos biztonsági patch-et, megkérdeztük a gyártót, hogy a frissítések milyen rendszerességgel várhatók az eszközre, ahogy érkezik válasz cikkünket frissítjük.

Ismerős szempár

A kameránál az alapkoncepció nem változott tavaly óta, a hátlapi szenzorpáros egyike 13 megapixeles hagyományos képeket készít, ehhez optikai képstabilizáció is tartozik, míg a duó másik tagja széles látószögben fotóz - a tavalyi modellel ellentétben, párjáéval megegyező felbontással. Az előlapon egy 5 megapixeles szenzor figyel. Eddigi tapasztalataink szerint a dupla kamerás összeállítások közül az LG által használt megoldás adja a legtöbb pluszt a mezei, egykamerás elrendezéshez képest.

A széles látószögű üzemmód kifejezetten jól jön panorámafotózásnál, nyaralás, utazás során komoly előnyt jelent a mezei szenzor mellett. Utóbbi egyébként maga is hozza a tőle elvárható szintet, éjjel-nappal szép fotókat lő, igaz gyengébb fényviszonyoknál az optikai képstabilizáció mellett sem árt odafigyelni, hogy biztos kézzel fogjuk az eszközt. A G6 vidáman végigmuzsikál egy munkanapot egy feltöltéssel, komolyabb igénybevétel mellett is és még másnap délelőtt sem kell feltétlenül tölteni - de azért a második nap már ne induljunk el otthonról a töltő nélkül.

Fókuszban a tartalom

Összességében az LG G6 legnagyobb erőssége, amiben tényleg élen jár a riválisok között, hogy maximálisan előtérbe engedi a tartalmat, a készülék maga egészen háttérbe húzódik. Igaz egy S8 vagy S8+-nál talán még nagyobb arányban uralja a kijelző az előlapot, az extravagáns dizájn, az ívelt széleken megcsillanó fény mindig ott lesz az ember szeme sarkában. Ezzel szemben a G6 minimalista elrendezése, illetve az egyébként kisebb kijelzővel szerelt elődhöz képest is érezhetően könnyebb egykezes használata egészen gördülékennyé, természetessé teszi a telefon nyomkodását és kényelmessé a tartalomfogyasztást, mindezt egy kis készüléken lévő nagy kijelzőn.

Az LG csúcskészülékének ára itthon 200-210 ezer forint környékén mozog - ezzel a vállalat jelentősen alányes például a Samsung idei zászlóvivőinek, ugyanakkor még mindig vastagon felső kategóriás árazásról van szó, úgy hogy a telefont tavalyi hardver hajtja. Igaz ugyanakkor, hogy a vason egyáltalán nem érződik, hogy a legkevésbé is nehezére esne tartani a versenyt az idei felhozatallal, ráadásul az utóbbi évek legelegánsabbra és legpraktikusabbra sikerült LG-s formaterve veszi körbe. Aki tehát a csúcskategóriában vadászik és egyébként is felkészült rá, hogy hasonló összeget csengessen ki egy készülékért, a terepszemle során mindenképp érdemes kézbe fognia az LG idei élharcosát.