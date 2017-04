FintechBlocks: a jövő pénzügyi piacának ragasztója?

A jövőre élesedő de már most rongyosra emlegetett, rettegett-várt PSD2 nem csak komoly lehetőségeket hoz majd a fintech startupok és a bankok számára, de nehézségeket is. A banki API-k megnyíló kapui mögött ugyanis nem egységes rendszerek várják majd a piacot meghódítani készülő csapatokat, ami nem kis megmérettetést jelent, hiszen minél több bank ügyfeleit akarják saját potenciális felhasználói bázisukban tudni, annál több API-val kell integrálniuk és üzemeltetniük megoldásukat.

A teljes európai piacot érintő problémáról van szó, amelyre egy magyar csapat kínálhat megoldást, kifejezetten a bankoknak fintech startupoknak szánt platform-as-a-service termékével. A FintechBlocks célja levenni a hosszas egyenkénti integráció terhét a területen próbálkozók válláról és egy olyan köztes réteget képezni a banki API-k és a különböző szolgáltatások között, amely egyetlen lépésre redukálja az egyébként hosszas beépülési feladatokat. A koncepció a bankok és az ügyféladatokra vadászó fintech startupok számára is előnyös, miután mindkettőnek megspórol egy sor feladatot, és kvázi közvetlen elérést ad az ökoszisztéma teljes másik oldala felé.

A startupok oldalán az API integráció, illetve a különböző banki adatközponti infrastruktúrákkal való együttműködés mellett a területen elvárt szigorú jogi, illetve biztonsági követelményeknek való megfelelés sem gyerekjáték - de a banki szereplők sem várhatják a ölbe tett kézzel a fintech-sültgalambot az API-juk megnyitása után, már csak azért sem mert az ajtójukon kopogtató megoldásokat auditálniuk kell, hogy megfelelnek-e a korábban már említett elvárásoknak.

A FintecBlocks ezektől az egyébként nem elhanyagolható befektetést is igénylő feladatoktól szabadítaná meg a pénzintézeteket és a startupokat egyaránt. A hazai csapat ráadásul a felsorolt feladatokat mind kipipáló platformszolgáltatása mellett, amelybe a feleknek elég egyszer becsatlakozni, egy online fintech piactaret is létrehoz. Ezen a platformjához csatlakozó, különböző mikroszolgáltatások tehetők közzé, illetve érhetők el - számukra a nagyobb vizibilitás jelent előnyt, míg a bankok egységes felületen válogathatnak a már auditált digitális szolgáltatások között, amelyekkel saját kínálatukat egészíthetik ki. A platfom és a piactér így a megspórolt munkával gyorsabb piacra jutási időt és a visszanyesett üzemeltetési költségeket és kockázatokat, illetve marketinglehetőségeket is kínál a piac szereplőinek.

A FintechBlocks készítői egyébként a területet az utóbbi években szemmel tartóknak már ismerősek lehetnek, a kezdeményezés mögött a PFM szolgáltatásáról ismert Wyze csapata áll, kezdeményezésnek továbbá az MKB fintech inkubátorprogramja is komoly lendületet adott. Hogy a motorháztető alatt pontosan hogy is könnyíti meg az üzemeltetők és fejlesztők dolgát a Fintechblocks kezdeményezése, a csapat személyesen is elárulja, a HWSW május 17-én rendezett HWSW free! meetupján. Az üzemeltetői perspektíva felé mozgó fintech rendezvényre persze nem csak a Wyze-s srácok miatt érdemes eljönni, azon a terület iránt érdeklődők egy sor más érdekes témába is betekintést kaphatnak: az eseményen képviselteti magát többek között az MKB, az előadásból pedig kiderül, hogy a bankok (bizonyos területeken már jó ideje zajló) felhős nyitása hogyan nyomja rá a bélyegét az IT üzemeltetésre és irányításra.

A felszólalók sorában a Cellum és a Groupama is ott van, előbbi ráadásul az egyik legérzékenyebb témát boncolgatja majd a területen, méghozzá a bankkártyaadatok biztonságos kezelését - az előadás górcső alá veszi a PCI DSS biztonsági szabványt, és azokra az esetekre is kitér, mikor az információbiztonsági törvények nem tudják tartani a lépést a technológiai fejlődéssel. Az est i-jére a pontot Goupama performansza teszi fel, amely a nagyvállalati digitális transzformációs projektek örömét-bánatát és az IT üzemeltetés viszonyát meséli el, illetve azokra a változásokra világít rá, amelyet a hagyományosan a kőbe vésett stabilitáshoz szokott terület sem kerülhet meg.

A legjobb az egészben, hogy a fintech témákért nem kell egészen május 17-ig várni - elég május 16-ig. Az üzemeltetői meetupra ugyanis egy fejlesztői fintech felhozatallal melegítünk. A biztonság itt sem maradhat ki a képből, az eseményt a kártyacsalásokra vadászó SEON előadása nyitja, amelyből megtudhatjuk, a csapat hogyan és milyen problémákat oldott meg az AWS nyújtotta technológiákkal, a megfelelő skálázódástól a gépi tanulásig. A mikrofont ezután Nagy Dániel Ethereum-fejlesztő veszi át egy kifejezetten egzotikus témával, a blockchain-alapú, megszeghetetlen okosszerződésekkel. A banki API-simogató természetesen erről az eseményről sem maradhat ki, az Aggreg8.io-tól többek között megtudjuk majd, milyen bankon kívüli fintech adataggregálási API megoldások léteznek, milyen alkalmazásokat lehet ezekre az API-kra építeni és mit jelent a PSD2 az aggregátoroknak. Az előadókat, ahogy az lenni szokott, a prezentációk után lehetőség lesz sörrel a kézben letámadni és közösen megvitatni a felmerülő gondolatokat.

Két dátumot érdemes tehát felvésni a naptárba, május 16. kedd, a fejlesztői fókuszú, május 17. szerda pedig az üzemeltetői hangvételű HWSW free! fintech meetup napja. A helyszín most is a jól bejáratott AnKERT (Budapest, Paulay Ede u. 33, 1061) mindkét nap 17:00-s kapunyitással és egy (tényleg) rövid megnyitó után 18:00-s előadáskezdéssel várja az érdeklődőket. Mint mindig, a meetupok ezúttal is ingyenesek, kötelező előzetes regisztrációval, amire a rendezvények weboldalán van lehetőség - ide egyébként az események után is érdemes ellátogatni, az előadások anyagait ugyanis feltöltjük az oldalra. Az előadások után még mindenkit szeretettel várunk egy sör melletti kötetlen beszélgetésre!