A streaming miatt újra növekszik a zenei piac

Újra növekedésnek indult a zenepiac a streaming terjedésének köszönhetően az utóbbi néhány évben - írja a The Guardian cikke a Hanglemezkiadók Nemzetközi Szövetsége (IFPI) által évente megjelentetett Global Music Report 2017 alapján, amely a 2016-os adatokat dolgozza fel. A tavalyi már a második olyan év volt, mikor a piac jobb eredményt mutatott a megelőző évhez képest, sőt globálisan már 15,7 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 5,9 százalékkal több 2015-höz viszonyítva. Az IFPI úgy nyilatkozott, hogy ez a helyzet nagyrészt a streaming népszerűségével hozható összefüggésbe.

Mindez erősen különbözik az elmúlt 15 évben tapasztalható tendenciától, mikor a zenepiac 40 százalékos bevételcsökkenést könyvelhetett el a kalózletöltések miatt. Eközben pedig a fizikai adathordozók és a lemezvásárlás teljesen kiment a divatból. Az első években a streaming piacra is sokan úgy tekintettek, amely végképp ellehetetleníti a zenészek és a kiadók helyzetét. Ehhez képest 2016 végén már összesen 112 millió fizetős felhasználót könyvelhettek el a különböző szolgáltatások - mint a HWSW is megírta, ebből a legutóbbi adatok szerint a Spotify nagyjából 50 millió felhasználóval veszi ki a részét, és a kevesebb mint két éve indult Apple Music is már 20 millió előfizetőnél tart.

"Az egyetlen ok, ami miatt növekedés volt tapasztalható az utóbbi két évben, az elmúlt 15 év jelentős visszaesését követően, hogy a zene vált az egyik leggyorsabban alkalmazkodó szektorrá a digitális világban." - mondta Michael Nash, az Universal records digitális stratégiáért felelős igazgatója. Azt is hozzátette azonban, hogy nem lehet megnyugodni a jelenlegi helyzet miatt, mert "nem csak egyszerű formátumbeli átalakulásról van szó", hanem a teljes piac és az üzleti modell változáson megy keresztül. Ahogy Stu Bergen, a Warner Music vezérigazgatója is hozzáteszi: "Emlékezzünk, még csak két éve tart a felépülésünk. (...) Még mindig korai, sérülékeny szakaszban van az átalakulásunk."

A streaming szolgáltatások bevétele 60,4 százalékkal növekedett egy év alatt, és így már a teljes zenei piac fele a digitális bevételekből jön. Ehhez képest a fizikai adathordozók piaca 7,6 százalékkal csökkent, főleg még a nagyobb zenei piacokon, például Franciaországban, Németországban és Japánban tartja magát, ahol a profit 70 százaléka még mindig a CD és lemezeladásokból származik. A legnagyobb csökkenést pedig a zenei a letöltésekből származó bevétel érte el, amely 20,5 százalékos mínuszban van az IFPI jelentése alapján.

Eközben a szövetség és a nemzeti csoportjai folyamatosan küzdenek az illegális zeneletöltések ellen, tavaly 19,2 millió URL-t azonosítottak, amely jogsértő tartalmat közöl, és 339 millió tartalomeltávolítási kérelmet küldtek a Google-nek, hogy ezeket az oldalakat ne listázza a kereső - a vállalat már egy olyan oldalt is létrehozott, ahol a hatalmas mennyiségű beküldött kérelem és az elbírálások aránya követhető, és látványosan megjelenik, hogy a British Recorded Music Industry (BPI) nevében érkezik messze a legtöbb kérelem. Továbbá az Egyesült Királyság Kormányzata a Google és a Bing keresők képviselőivel is tárgyal, hogy önkéntes módon sorolják hátrébb a szerzői jogokat sértő tartalmakkal rendelkező oldalakat a találati listában.

A legnagyobb problémát azonban azok a felhasználók jelentik, akik a licencek nélkül töltenek fel zeneszámokat az internetre, mint például a YouTube-ra. Míg a Spotify felhasználónként 20 dollárt juttat felhasználónként a zenei iparnak, addig a YouTube kevesebb mint 1 dollárt felhasználónként, pedig nyilvánvaló, hogy ennél nagyobb mennyiségű zene található a videós szolgáltatás felületén. Az Európai Bizottság már elkezdte a szabályozást kidolgozni az észlelt probléma miatt, ez azonban globális jelenség, tehát nem lesz elég az európai felhasználók illegális zenefeltöltésének leállítása - többek közt ez az a probléma, ami miatt a zenei piac átalakulásának még csak a kezdetéről beszélnek a digitális felületeken.