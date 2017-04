Completed: új kihívója akadt a LinkedInnek

Új szakmai közösségi oldal indult Completed néven, amely a LinkedIn kihívója próbál lenni olyan módon, hogy egymás szakértői készségeit pontokkal jelezhetik a felhasználók. Az oldalt egy San Francisco-i székhelyű cég indította, egy hónappal ezelőtt béta verzióban, mostantól pedig publikusan, így már 150 ezer ember található az adatbázisban. A vezérigazgató, Michael Zammuto szerint a szakmai oldal az értékelés kulcsfontosságú szerepe miatt lehet népszerű a jövőben: "Az alkalmazottak teljesítményének konstruktív kritikája nagyon értékes. Ez teszi lehetővé az elszámoltathatóságot, ami befolyásolhatja a karrier fejlesztését és a munkahelyre való felvételt."

A Completed hasonlít a Yelpre a TechCrunch észrevétele szerint, de abban az esetben a cégeket lehet pontozni, míg ebben közösségben a vállalatoknál dolgozó alkalmazottakat. Regisztrációt követően egy részletes adatlapot kell arról kitölteni, hogy melyek a felhasználó céljai a megadott témakörökben, a napi tevékenységektől kezdve a hosszútávú feladatokig, mint például "egy nagyobb üzlet megkötése vagy egy MBA képzés megszerzése". Amint a felhasználó elérte a korábban megadott célt, azt közzé is teheti a saját profilján az elért eredmények között.

A célok listája több részre osztott, csak akkor kerülhet a felhasználó a "bizalomra méltó" és aztán a "megbízható" kategóriába, ha kitöltötte az előző listában szereplő összes elemet, amelyek közt az alapadatokon kívül szerepel például a három kedvenc híroldal vagy blog, négy érdekes meglátogatott helyszín vagy egy jótékonysági tett. A Completed készítőinek reményei szerint így egy hiteles adatlap készül a felhasználóról, amellyel jobban be tudja mutatni a leendő munkaadók felé. Ugyanakkor több olyan kezdeti probléma is található az oldalon, amellyel az is kevésbé tűnik "megbízhatónak", például karakterkódolási hibák vagy az országok közül nem lehet bármelyiket kiválasztani.

Megpróbált az online zaklatás ellen is lépéseket tenni a cég, amellyel sok másik közösségi oldal, például a Twitter küzd mostanában. Legalábbis a Completed "zaklatásmentes" közösségként hirdeti magát, ahol nem fordulhatnak elő gyűlölködő, fenyegető vagy bármilyen szempontból kínos tartalmak - az építő kritikákon kívül. A véleményezőkkel azonban felvehetik a felhasználók a kapcsolatot, és kérdőre vonhatják őket a negatív visszajelzések miatt, amelyeket az oldal üzemeltetői szerint mindenki kulturált formában meg tud egymást közt vitatni.

Összességében az új szakmai oldal egyértelműen a LinkedInnel akarja felvenni a versenyt, amely a Microsoft tavaly nyári 26 milliárd dolláros összegű felvásárlása óta nem tudott kiemelkedő teljesítményt nyújtani a felhasználók szempontjából. Azóta pont az oldal ajánlás (endorsement) funkciója kapott nagyobb ráncfelvarrást, amellyel a profilok megtekintői a számukra fontosabb készségeket látják kiemelten és a téma szakértőinek külön ajánlását is lehet kérni.

A LinkedIn további átalakítása nem hozott áttörő sikert, de a Microsoftnak inkább a monetizálás a lényeg, hogy az akvizícióért kiadott hatalmas összeget elkezdje visszaszerezni. Hiába a pillanatnyi sikertelennek látszó időszak, a Completedhez hasonló kezdeményezéseknek azért nem sok esélye van felvenni a versenyt a Microsoft infrastruktúrájával és erőforrásaival, esetleg egy újabb felvásárlás vagy a funkciók átvétele szempontjából keltheti fel a nagyvállalat figyelmét.