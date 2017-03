Felzárkóznak az újabb Teslák

Kiadta a Tesla az autókhoz készült legfrissebb szoftvert, a 8.1-es kiadás a régebbi és az újabb hardverplatform közötti funkcionalitásbéli különbségeket zárja - az újabbak javára. Ezzel nagyjából paritásba kerül a 2016 végétől használt új hardverplatform és a korábbi rendszer, a jövőbeni fejlesztések így a hátrány ledolgozása után a képességek kiterjesztésére fókuszálnak majd.

Az új szoftverrel például az Autosteer (automatikus kormányzás) funkció felső sebességhatára 90 km/h-ról 130 km/h-ra nő - arra az értékre, amit az első hardverplatform korábban is tudott. Érdekesség, hogy a frissítés telepítését követően a magasabb sebesség nem lesz azonnal elérhető, a rendszernek szüksége van néhány napnyi kalibrációra, ezt követően lehet 130-nál is az autóra bízni a kormányzást.

(forrás: Electrek)



Hasonló, eddig hiányzó képesség volt a Summon, amellyel a parkoló autót tudjuk magunkhoz rendelni - teljesen automatizáltan. Ez eddig a 2.0-s hardveren nem volt elérhető, a szoftverfrissítés ezt a hiányosságot is pótolja (a Summon béta státuszú). Szintén újdonság, hogy az autó az indexkar billentését követően képes automatikus sávváltásra.

A szoftverfrissítés az Autopilot mellett más újdonságokat is hoz, például frissült az autók Media App alkalmazása is, bekerült egy személyre szabott streaming rádió. A térkép alkalmazás a Google-től húzza be a helyek értékelését is nyitvatartási idejét illetve javult ezekkel párhuzamosan a keresésre kiadott találatok listája is (a magas értékelésű, még nyitva lévő helyek kapnak prioritást). Szintén újdonság, hogy szoftveresen, a középkonzolról állítható a fejtámasz is, a beállításokat pedig a rendszer elmenti a vezetői profilba.

Újratervezés

A Tesla eufemisztikusan csak "hardware 2.0"-ként hivatkozik az újabb generációs hardverplatformra, amely az autókra szerelt szenzortömböt, a jeleket feldolgozó processzorokat és a döntéseket hozó központi egységet is jelenti. Ezt a hardvert a cég már (hivatalos információk szerint) saját hatáskörben, házon belül fejleszti, szemben az első generációval, amely az (időközben az Intel által felvásárolt) Mobileye megoldására épült. A két cég szakítása nem volt zökkenőmentes, a Mobileye hivatalos kommünikében aggódott a Teslák önvezető képességeinek biztonsága miatt, Elon Musk Tesla-vezér pedig a saját fejlesztések szándékos akadályozásával vádolta meg az ex-beszállítót.

A Tesla Vision névre keresztelt rendszer sem egészen saját fejlesztés persze, azt az Nvidia Drive PX 2 szolgálja ki és az érzékelőket is beszállítóktól vásárolja a cég. Az integráció, a szoftver azonban immár szinte teljesen a Tesla munkája, ami egyúttal jóval nagyobb mozgásteret is biztosít a cég fejlesztőcsapatának.

A hardverváltás azért is fájdalmas törés a Teslának, mert a két hardveres architektúra nagyon különböző, így az autók vezetéssegítő képességeit gyakorlatilag a nulláról kellett újraimplementálni. Ez az oka annak, hogy a 2.0-s verziójú autók csak most kezdik megtanulni azokat a képességeket, amelyekkel a korábbi, Mobileye-alapú rendszer már egy ideje képes. Az új platform azonban Musk szerint sokkal nagyobb potenciált rejt, a 2.0-s kocsik idővel képesek lesznek 5-ös szintű autonómiára is - vagyis teljes önvezetésre.