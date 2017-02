Csoportszinten építi IoT-hálózatát a Deutsche Telekom

Gőzerővel fejleszti a kifejezetten az IoT szegmens számára kialakított vezeték nélküli hálózatát a Deutsche Telekom. A cégcsoport bejelentette, hogy az úgynevezett NarrowBand-IoT (NB-IoT) hálózat második negyedévre tervezett németországi kereskedelmi rajtját még idén követi a szolgáltatás bevezetése a cégcsoport összes leányvállalatánál, így a Magyar Telekomnál is. A rendszer kis energiafelhasználás mellett biztosít kitűnő beltéri lefedettséget, ezért elsősorban épületen belüli szenzorok vagy más, kis adatforgalmat igénylő gépek első számú kommunikációs infrastruktúrájává válhat.

Az egészen fiatal szabványnak számító, a 3GPP által mindössze tavaly nyáron sztenderdizált NB-IoT kiépítése a szolgáltatók számára mondhatni rutinfeladat, mivel a rendszer licencelt frekvenciákon üzemel (jelen esetben a 800-as és a 900 MHz-es spektrumban), és relatíve alacsony sávszélességigényének köszönhetően egy meglévő frekvenciablokk egy része is allokálható hozzá, de akár a védősávokban is működhet anélkül, hogy más szolgáltatások működését veszélyeztetné. A félduplex rendszer maximális sávszélessége 250 kbps letöltési irányban, így elsősorban kisebb adatcsomagok továbbítására alkalmas.



NB-IoT spektrumhasználati lehetőségek

Az NB-IoT további előnye, hogy az általánosan elterjedt GSM-technológiákkal elérhető hálózati lefedettséghez képest lényegesen jobb vételi karakterisztikát biztosít, így a jelveszteség ellenére beltérben is problémamentesen használható, kis adóteljesítmény mellett is. A technológia energiahatékonyságát emellett jól jellemzi, hogy egyes eszközöknél, jellemzően szenzoroknál két AA-méretű akkumulátorral tízéves üzemidő is elérhető.

A Deutsche Telekom számos országban indított vagy tervez pilot projektet a rendszerrel, többek közt beltéri klímavezérlésre, vasúti karbantartó hálózat üzemeltetésére, vagy éppen parkolási megoldás támogatására. Magyarországi potenciális partnert egyelőre nem nevezett meg a Deutsche Telekom.

A 2017-es év minden jel szerint áttörést hozhat a Low Power Wide Area Network (LPWAN) típusú IoT kezdeményezések létrejötte terén. Magyarországon elsőként hasonló hálózatot az Antenna Hungária vezethet be, mely éppen a héten jelentette be, hogy Budapest és a Balaton térségében tavasszal elindítja a LoRa(WAN) CSS modulációt használó hálózatot, melynél már kereskedelmi partnert is talált a balatoni hajósok számára gyártott NauBitBox nevű központi számítógép gyártója és forgalmazója személyében.