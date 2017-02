Tízéves a Vodafone fejlődő országokat célzó mobilfizési szolgáltatása

Valószínűleg sokaknak az Apple Pay vagy Android Pay az első ami beugrik amikor mobilfizetésről van szó, azonban már jóval azok megjelenése előtt is léteztek mobilfizetési szolgáltatások - ilyen többek között a Vodafone M-Pesa, amely bevezetésének már tizedik évfordulóját ünnepli. Noha a szolgáltatás a fejlett régiókban messze nem közismert, egyáltalán nem rétegtermékről van szó, ugyanis az M-Pesa nem kevesebb mint 29,5 millió aktív ügyfelet szolgál ki.

A termékkel a szolgáltató elsősorban a feltörekvő területeket célozza, ennek megfelelően használatához nincs szükség okostelefonra - noha a 2007-es rajt óta a szolgáltatás már saját appot is kapott. Az M-Pesa jelenleg tíz országban érhető el, Albániában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Egyiptomban, Ghánában, Indiában, Kenyában, Lesothoban, Mozambikban, Romániában és Tanzániában használható. A terméket először a Vodafone kenyai partnere, a Safaricom vezette be 2007-ben. A szolgáltatásban a felhasználók PIN kóddal biztosított SMS üzenetekkel végezhetnek tranzakciókat, azzal különböző kereskedőknél vásárolhatnak, illetve egymásnak is küldhetnek pénzt. A telefonos M-Pesa fiókokból az ügyfelek a szolgáltatást működtető vállalat ügynökein keresztül készpénzt is kivehetnek, illetve ugyanígy befizetésre is lehetőségük van.

Az alapvető funkciópaletta a szolgáltatás népszerűsödésével gyorsan bővült, az utalások mellett megjelent a közüzemi számlák befizetésének lehetősége, sőt, a bérek és nyugdíjak, illetve az állami juttatások kifizetéséhez is igénybe veszik. A kezdeményezéshez ráadásul már a KBC és CBA bankok is csatlakoztak, amelyek szolgáltatásait az M-Pesa ügyfelek online megvásárolhatják, így kamatozó mobilmegtakarítások, kis összegű mikro-hitelek is elérhetők számukra, az olyan kiegészítő szolgáltatásokkal mint az M-Swari vagy az M-Pawa. Mindezek mellett az M-Tiba nevű megoldással akár kifejezetten orvosi kezelésre is lehetősé van pénzt félretenni, küldeni vagy költeni. 2009-ben a portfóliót a Vodafone nemzetközi pénzátutalási lehetőséggel bővítette, Kenya és Tanzánia között.

A közel harmincmillió ügyfél által használt szolgáltatásban tavaly összesen mintegy 6 milliárd ügyletet dolgoztak fel, a Vodafone szerint a rendszerben 2016 decemberében másodpercenként 529 tranzakció pörgött le. Az M-Pesára az elmúlt években több egészségügyi szolgáltatás is felépült, a fenti fizetési módokon túl azzal Tanzániában megoszthatók a kórházba szállítás költségei, Észak-Tanzániában pedig egy a taxihálózatra építő, sürgősségi kismamaszállító szolgáltatást is az M-Pesa finanszíroz. Lesothoban a szolgáltatásra építő mobil klinikák mintegy 200 falunak biztosítanak egészségügyi alapellátást.