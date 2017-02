Újabb bank az NFC-vonaton, láthatáron az azonnali utalások

Az már biztosan látszik, hogy idén a csapból is fintech fog folyni a következő években, a PSD2 közeledtével a kis szereplők és az óriások is pánikszerűen dolgoznak a különböző pénzügyi szolgáltatások új generációján. Az már most jól látszik, hogy Magyarországon az egyik fő 2017-es sláger a mobilfizetés lesz - szinte már most vágni lehet a levegőben a 2014-es nosztalgiát.

A hazai mobilfizetési "új hullámot" tavaly ősszel, a konkurenciát egy körrel megelőzve a Gránit Bank rúgta be, Gránit Pay szolgáltatásával - az NFC-s megoldást mi is górcső alá vettük -, csak idő kérdése azonban, hogy a riválisok behozzák a lemaradást. Az már biztos, hogy a Telekom a rövidesen leköszönő Mobiltárca szolgáltatása helyett még idén új mobilfizetési termékkel áll elő (ezt a cég hivatalos kommunikációjában is megerősítette), és valószínűleg búcsúzó termék egyetlen banki partnere, az OTP is dolgozik már saját megoldásán - de nem lepődnénk meg ha kiderülne, hogy más hazai bankok és szolgáltatók berkeiben is gyűlnek a túlórák a hasonló termékeket fejlesztő csapatoknál.

Ezeket a sejtéseket erősítette meg a FinTechRadar konferenciáján az MKB is: Hetényi Márk, a pénzintézet lakossági és digitális vezérigazgató-helyettese, a bankok lehetséges stratégiái mellett előadásában az MKB márciusban induló új szolgáltatására is kitért. Az MKB Pay néven említett megoldásról egyelőre nem derültek ki részletek, az előadás (és persze az iparágban jól bevált, sokatmondó "cégnév Pay" nómenklatúra) alapján azonban egy újabb okostelefonos, NFC-re építő fizetési megoldásra számíthatunk.

A Gránit Bank már megmutatta, hogy egy ilyen termék a Mobiltárcától megismert speciális SIM nélkül is megvalósítható, több mint valószínű, hogy az MKB is ugyanerre a felhős HCE (host card emulation) technológiás vonatra száll fel. Ha az MKB Pay valóban napvilágot lát március folyamán, akkor a szolgáltatás lehet a második hasonló banki megoldás Magyarországon. Az MKB egyébként tavaly teljes vállszélességgel beleállt a banki digitalizációba, az pénzintézet nem csak a core-rendszereinek cseréjén dolgozik, de saját fintech inkubátorprogramot is indított.

De nem csak banki, szabályozói oldalról is akadnak ígéretes előrelépések: ugyancsak a FinTechRadar Konferencián, Bartha Lajos, az MNB Pénzügyi Infrastruktúrák igazgatóságának vezetője elmondta, a központi bank kötelezővé teszi az azonnali átutalások bevezetését a hazai bankok között. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek közötti utalás legfeljebb öt másodpercig tarthat, attól függetlenül, hogy az a nap mely szakában történik. A megoldás bevezetésének határideje 2019. július 1., így felhasználói oldalon szükség lesz némi türelemre, a pénzintézetek számára azonban még így is szűkös az idő a megvalósításra.