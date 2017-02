Már nem az iparág nagyjai a legfőbb európai felvásárlók

Kiadta a 2016-os európai technológiai felvásárlásokról szóló jelentését a Tech.eu. A szervezet adatai szerint összesen 658 üzletet kötöttek vállalatok és befektetők az európai startupokkal 2016-ban, ami 8,2 százalékos csökkenést jelent 2015-höz képest.. Viszont a 298 "exit" 6,5 százalékos növekedésnek számít az előző évhez viszonyítva, ezek közül 261 volt konkrétan az akvizíció, de emellett megjelenik például 16 IPO, 13 egyesülés és 6 kivásárlás is. Tőkebevonás összesen 160 milliárd eurós összegben történt 2016 során, ami szintén növekedés, méghozzá 7,8 százalékkal több az előző évvel összehasonlítva.

Főleg a Fintech startupokat kereste a legtöbb vállalat és befektető, vagyis ezen a területen fordult elő a legnagyobb összértékű tranzakció az év során (látszik, hogy közeledik a PSD2). Második a különböző "tartalmakat" magába foglaló szektor volt, ezt követték a játékok, az egészségügy és a biztonság. Érdekes a témakörök összehasonlítása a két évvel ezelőttivel, az akkori legnagyobbnak számító vállalati szoftverszolgáltatás (SaaS) már meg sem jelenik a listában, ahogy a második helyezést elért online hirdetési megoldások is legfeljebb csak a tartalmi ágazat részeként. A pénzügyi technológia és az egészségügyi informatika viszont még nem volt számottevő 2014-ben a legnépszerűbb vertikális témakörök alapján.

Legsikeresebbnek továbbra is Németország tartható a felvásárlások terén, ahol 60 startupnak sikerült az exitet elérni, míg második ezúttal az Egyesült Királyság (49), harmadik pedig Franciaország (36) lett - bár 2015-ben a franciák lecsúsztak a 4. helyre, de amúgy a dobogós helyek más változást nem mutatnak az elmúlt években. Akvizíciók szempontjából még mindig az Egyesült Államok a legaktívabb, tavaly ugyanis 74 európai céget vett meg. A nyomában Németország jár 41 felvásárlással, miközben Franciaország és az Egyesült Királyság egyaránt 32 startupot kebelezett be.

A legnagyobb összértékű exitet a mobiljáték-piac meghatározó cége, a Clash of Clanst is fejlesztő finn Supercell érte el 8,6 milliárd eurós értékkel, amely a Tencent által vezetett konzorcium tulajdonába került át. Az üzletet az adatközpontokkal foglalkozó brit Global Switch követi a sorban 6 milliárd eurós felvásárlási összértékkel, majd a közösségi játékokat fejlesztő izraeli Playtika következik 4 milliárd euróval. A lengyel székhelyű (és korábban magyar érdekeltséggel is rendelkező Allegro Group is gazdát cserélt tavaly, a dél-afrikai Naspers csoport végül 3 milliárd euróért adta át a cégcsoportot a Cinven, Permira és Mid Europa magántőke-befektetési társaságoknak. Annak ellenére, hogy nem fért fel a legnagyobb eladások listájára, a Tech.eu kiemeli a felsoroltak mellett a Skyscannert is, amelyet a kínai versenytárs Ctrip vásárolt fel 1,74 milliárd dolláros összegért.

Európa fő felvásárlói egyaránt 5-5 céget vettek meg a tavalyi évben. Az online ételrendeléssel és házhozszállítással foglalkozó brit Just Eat 2016-ban sorban egymás után kezdte bekebelezni európai konkurenseit, többek közt spanyol és olasz online ételszállító cégeket. Eközben a hosting megoldások területén a belga Intelligent bizonyult a legrámenősebbnek, folytatta a 2015-ben elkezdett felvásárlási hullámot holland, belga és dán versenytársak megvételével. Legnagyobb vállalatok közül pedig az IBM fért fel a listára, amely többek közt a Ustreamet is beolvasztotta a tavalyi év elején. Ebben az esetben is érdemes rátekinteni a 2014-es legaktívabb európai technológiai felvásárlókra, amelyek közé a Google, a Facebook és a Microsoft tartozott - változni látszik az a trend, hogy a tengerentúli nagyvállalatok tartanak igényt az európai startupokra, bár a felvásárlások száma szerint még mindig az Egyesült Államok vezeti a listát.

Metodológia

A Tech.eu folyamatosan monitorozza kontinensen működő startupokról szóló híreket, és 2014-es vonatkozási időtől kezdve évente kiadja az összesített adatokat egy tanulmányban. A csapat több mint 150 európai forrást figyel 12 különböző nyelven. A követett országok közé tartozik Izrael, Oroszország, Norvégia, balkáni térség és más olyan országok, amelyeket a szerzők a technológia szempontjából fontosnak tartanak - bár teljes listát nem közöl a leírás, de Magyarország valószínűleg nem része az állandó követésnek.