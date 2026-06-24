A Simple sem elégszik meg az 5 százalékos jutalékkal a parkolási tranzakciók után

Sorra jönnek a bejelentések a parkolási közszolgáltatás viszonteladói részéről az extra funkciók után fizetendő díjtételekről, melyek a kényelmi díj jogszabály útján történő kivezetése után negyed évvel kezdtek visszaszivárogni - illetve kiszivárogni az autósok zsebéből.

Mától megváltozik a parkolási tranzakciók kezelése az egyik legnépszerűbb, erre a célra használható applikációban, a Simple-ben, így június 24-től a parkolás szolgáltatás Alap és Pro funkcionalitással érhető el az alkalmazásban. Utóbbiért parkolásonként 69 forintot kér a szolgáltató - tájékoztatta a felhasználókat az üzemeltető.

A leírás szerint az alapszolgáltatás továbbra is felár nélkül használható, ám abból kikerül minden GPS-alapú funkció, azaz aki ilyen parkolást szeretne indítani, annak manuálisan kell begépelni a parkolási zóna számát, amit egyébként a fővárosban július 1-jétől, a parkolóautomaták eltűnését követően a 75 méterenként kihelyezett tájékoztató táblákról lehet majd leolvasni - legalábbis elvileg.

A mobilparkolás kényelmi díját egy március 16-tól hatályban lévő jogszabállyal törölték el, ezt követően a viszonteladóknak minden, a közszolgáltatás értékesítése során felmerülő költségüket a tranzakció után a részükre automatikusan utalt 5%-os jutalékból kellene kigazdálkodniuk.

Erre egy jogszabályban hagyott kiskaput kihasználva már határozott nemet mondott a Magyar Telekom a hónap elején, fontos különbség azonban, hogy a telkócég esetében nem érhető el a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. alapszolgáltatása a cég erre a célra rendszeresített applikációjában, csak a tranzakciónként 99 forintba kerülő "Parkolás Extra" nevű szolgáltatás kötelező igénybe vételével lehet parkolni.

A Simple mobilparkolás esetében a Pro parkolási csomaggal jár még a GPS-alapú zónakeresésen kívül többek között a lejárat időzítése, az értesítések a lejáró parkolásról vagy az Android Auto és a Live Activity támogatás, illetve a gyorsfizetés és a widgetek kezelése.