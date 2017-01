API-készítésben erősít az Oracle

A nagy tech-cégek körében régóta népszerű, hogy online platformjaikhoz (korlátozott) hozzáférést biztosítanak a külső fejlesztőknek, programozási felületeken, API-kon keresztül. Ezek kidolgozása, implementálása, karbantartása és folyamatos fejlesztése azonban elképesztően nehéz feladat, gondoskodni kell az API biztonságáról (hogy kívülről csak az férhessen hozzá, akinek szabad, és csak ahhoz, amihez szabad), a megbízhatóságról és skálázhatóságról. És akkor még nem beszéltük a lényeges pontról: rávenni a megcélzott fejlesztőket, hogy használják is az API-t és megkönnyíteni munkájukat abban, hogy azt beépítsék saját megoldásaikba, alkalmazásaikba.

Ennek a hegynek pedig hamarosan nem csak a tech cégeknek kell nekifutni, hanem a digitalizációban érdekelt cégeknek is, a kkv-tól a nagyvállalatig. Az már most látszik, hogy az egyik első "áldozat" a bankszektor lesz, ezt az iparágat ugyanis szabályozói akarat kényszeríti a rendszerek kinyitására: ez lesz az "Open API" néven is ismert, forradalminak ígérkező lépés, amely kötelezővé teszi, hogy a banki rendszerekhez külső fejlesztők is hozzáférést kapjanak. A PSD2 (Payment Services Directive 2) céljairól és hatásairól korábban itt írtunk részletesen.

Igény az lesz rá

Jönnek tehát az API-k, bizonyos szektorokat törvény, másokat a verseny kényszerít ezek bevezetésére. Ezt érzékeli az Oracle is, legalábbis erre utal, hogy a cég felvásárolta a cseh Apiary nevű startupot - ez a cég a nyílt API-k tervezéséhez, implementációjához és karbantartásához kínál fejlett eszköztárat, pont azt a piaci igényt fedi tehát le, ami hamarosan széles körben megjelenhet.

Az Apiary egyik különleges megoldása egy prototipizáló eszköz, amellyel jóval az implementáció előtt el lehet kezdeni játszani - a UI drótvázakhoz hasonlóan össze lehet dobni egy ilyen prototípust és tesztelgetni annak hívási formáit, a cég szerint ez csökkenti a (költséges) zsákutcák számát és segít feltérképezni a fejlesztők igényeit.

Ha már a fejlesztőknél tartunk: a nyílt API-k dokumentációja abszolút kritikus, ebben pedig a nagyvállalati fejlesztők nem mindig járnak élen. Az Apiary ebben is segít, az API fejlesztése folyamán folyamatosan generálja a dokumentációt, amelyhez egyébként a rendszer felületet is biztosít.

A harmadik pont pedig az API üzemeltetése, a forgalmi adatok monitorozása illetve a teljesítmény ellenőrzése. Az Apiary ehhez egy debug proxy-t biztosít, amelyen áttekinthetőek (HTTP hívás szintjén) az interfészek használati mutatói, futtatható validáció és a nem dokumentált hívások is listázhatóak.

Az Oracle egyébként nem járatlan ezen a területen, az API Platform Cloud Service már eddig is segítette az ügyfeleket a saját API-k fejlesztésében és nyújtásában. A felvásárlást követően az Apiary technológiái is ezt a megoldást egészítik majd ki. A tranzakció részelteit a cégek nem hozták nyilvánosságra, így nem tudni, hogy pontosan mennyit fizetett a cseh startupért a vörös vállalat.