Erődemonstráció: 8K monitort dob piacra a Dell

Emeli a tétet kijelzőinél a Dell, a vállalat belép a 8K megjelenítők piacára. A vállalat első ilyen terméke a frissen bejelentett, fülbemászó nevű UP3218K monitor, leánykori nevén Dell UltraSharp 32 Ultra HD 8K, amely nem csak a cég portfóliójában jár élen, de az iparág első, tömegpiacra szánt professzionális 8K monitora. A készülékkel a cég a profi felhasználóknak is a felső - de legalábbis tehetősebb - rétegeit veszi célba, a mérnököknek, dizájnereknek szánt eszköz ugyanis mintegy ötezer dollárba kerül majd.

A készülék felbontása egész pontosan 7680x4320 pixel, átlója pedig 32 hüvelyk, ez asztali monitoron elképesztően nagynak számító, közel 280 PPI-s pixelsűrűséget produkál. A készülék 1300:1-es kontrasztaránnyal rendelkezik, továbbá az Adobe RGB és az sRGB színskálák 100 százalékát is képes lefedni. A monitor maximális frissítési rátája 60 hertz, valamint 400 nites fényerőt produkál. A Dell egyelőre nem közölte, milyen panel dolgozik az extrém felbontású készülékben, az AnandTech szerint ugyanakkor valószínűleg IPS panelről van szó.

Az irdatlan pixelszámmal nem csak a pénztárcáknak, de a jelenleg használt csatlakozószabványoknak is meggyűlik a baja, az UP3218K használatához ezért mindjárt két kábelre is szükség lesz: a monitoron két darab DisplayPort 1.3 aljzat található, a kijelző használatához mindkettőt igénybe kell venni, hogy megfelelő sávszélességet kapjunk a méretes képhez. Az eszköz a párhuzamosan érkező streamet egy képpé fűzi össze. A 60 hertzen megjelenített 8K kép még a duplázott kábelek sávszélességét is teljesen felemészti, így olyan megoldásoknak már nem marad hely, mint például a HDR. Ezt a problémát egyébként a várhatóan jövőre érkező HDMI 2.1 már képes lesz orvosolni, a brutális, 48 gigabites sávszélességet felvonultató szabvány akár 10K tartalmakat is képes lesz 120 hertzen megjeleníteni.

Noha a 4K kijelzők tempós terjedésével a modern szoftverek és operációs rendszerek zöme már jól kezeli a különböző tartalmak skálázását, a művelet több helyen máig problémás, ami hasonló felbontásnál egészen hangyányi ablakokhoz vagy menükhöz vezethet. A professzionális szoftvereknél ugyanakkor valószínűtlen, hogy felmerülne hasonló probléma. A Dell első 8K monitora idén március végén válik elérhetővé a gyártó weboldaláról, noha az eszköz hardverigényeit, de főleg annak masszív árcéduláját tekintve vélhetően egy igen szűk réteg kattintja majd be azt kosarába.