Autóipari beszállító lesz a Google/Alphabet

Január végén kigördülhetnek Kalifornia és Arizona útjaira a Google 100 önvezető járműből álló flottájának tagjai, a Chrysler Pacifica egyterű családi autók - derült ki John Krafcik, a cég vezérigazgatójának előadásából a North American Auto Show (NAIAS) Automobili-D konferenciáján. A cég már több mint hat éve dolgozik az önvezető autós projekten, amelyet Waymo néven tavaly decemberben szervezett ki spinoff cégbe. Eddig jellemzően Toyota és Lexus modellek tesztelésével foglalkozott a csapat, és már több millió kilométert tettek meg átalakított járművei.

A Fiat Chryslerrel közös együttműködésről szóló hírek tavaly májusban jelentek meg, és ennek eredménye tapasztalható most a Waymo neve alatt megjelenő Chrysler Pacifica modelleknél. A fejlesztéseket ismertető előadásból kiderült, hogy a cég mérnökei ezúttal nem csak a szenzorok beépítésével foglalkoztak az elmúlt időszakban, hanem saját maguk végezték el az összes fejlesztést az autóhoz kapcsolódóan, a kameráktól kezdve, a feltérképezéssel foglalkozó technológián át minden szenzorig.

Egészen nagy mértékű költségcsökkenés érhető el a házon belüli megoldással, a LiDAR szenzorok fejlesztésén például 90 százalékot spórolt a cég a saját megoldásával Krafcik elmondása szerint. Számszerűen kifejezve az a szenzor, amelyet a Google 2009-ben 75 ezer dollárért vásárolt, most mindössze 7500 dollárba került a Waymo mérnökeinek. Az árak általánosabban véve is lejjebb mentek az azóta eltelt időben, azonban az is fontos, hogy a fejlesztők a saját igényeikre szabva tudták rögtön elkészíteni a szenzort, nem pedig egy kész változatot kellett még átalakítaniuk. Végül több új LiDAR-t is készítettek a mérnökök az önvezetős járműnek, az egyik közeli távolságból érzékeli az embereket és a tárgyakat, a másik pedig távolról észre tudja venni az apróbb objektumokat is - ezzel szemben a korábbi megoldások csak közepes távolságban tudták pásztázni a terepet.

Az biztos, hogy a fejlesztési ciklusok rövidebbek lehetnek ebben a formában, hogy a Google cégen belül rendelkezik szoftveres és hardveres megoldásokkal egyaránt. A Waymo jövőjét illetően viszont már bizonytalanabbak a találgatások. Némi kiindulópontot jelent, hogy a spinoff létrejöttekor Krafcik így fogalmazott: "Waymo nem egy autós cég, ezen a ponton van némi félreértés. Mi nem abban vagyunk érdekeltek, hogy jobb autókat hozzunk létre, hanem hogy a vezetőket tegyük jobbá." Részben ebből következik, hogy a Google elvetette a saját autógyártás ötletét, és inkább autógyártó partnerekkel működne továbbra is együtt. A Bloomberg értesülései szerint a cég inkább egy olyan fuvarmegosztó alkalmazáson dolgozik, amely félig-önvezető autókból állna.