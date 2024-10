Kollektív sárfürdő egy kiszivárgott fejvadász adatbázisban

Az előző héten publikussá vált egy hazai fejvadász cég adatbázisa, személyes adatokkal, és nem éppen diplomatikus kommentekkel. A történet kollektív és jogos kiborulással kezdődött, brutális sárfürdővel folytatódott, a végén pedig mindenki mocskos lett. A teljes történet megértéséhez és a tanulságok levonásához próbálunk segítséget nyújtani 42. adásunkkal, kezdve onnan, hogy nem aknázzuk alá a kollégáinkat azzal, hogy mindenféle adatvédelemre fittyet hányva az adatbázist terjesztjük.

