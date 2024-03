Toxikus vezetők szivárványa

A helytelen munkahelyi viselkedés az elmúlt évtizedekben került a pszichológia radarjára, egy rakat olyan szakkifejezéssel egyetemben, mint a bullying, a mobbing, és a toxic leadership. A teljesítménykényszer - sok egyéb paraméter mellett - melegágya a toxikus vezetésnek, s bár az IT sosem volt a legérintettebb iparág, de a jelenség itt is megtalálható. Az ilyen környezetből kiszállni pont olyan gyötrelmes, mint egy rossz házasságból. Az elszenvedőknek pedig külön nehézség, hogy a vállalatok sokszor elnézőek az ilyen vezetőkkel, ha azok az elvárt eredményeket szállítják. Czifra Juli pszichológussal beszéltünk a jelenség hátteréről, tüneteiről, lehetséges lefolyásáról.

