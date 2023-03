Remote külföldi IT munkavállalás újratöltve

A HWSW podcast! negyedik kraftie adása a több mint 2000 résztvevővel lezajlott "remote külföldi IT munkavállalás" meetup egyfajta - önálló lábon is megálló - utánlövése. Vendégünk, Szász Péter alias eszpee egyrészt maga is remote külföldi IT munkavállaló a francia Dashlane-nél, másrészt engineering vezetőként érti és formálja is a remote munkakultúrát.

