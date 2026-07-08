Nem bújhat ki az Apple a szigorúbb uniós előírások alól

Az Európai Unió Törvényszékére sem számíthat az Apple a szigorúbb uniós előírásokkal szembeni küzdelemben: a luxemburgi intézmény elutasította a cupertinóiak keresetét, hogy az iMessage szolgáltatásra, az iOS-re és az App Store alkalmazás-áruházra ne vonatkozzanak a digitális piacokat szabályzó rendelet (DMA) szigorúbb előírásai. Az ítélet megerősíti az Európai Bizottság korábbi döntését, tehát marad az Apple „kapuőr" (gatekeeper) minősítése.

Az Európai Bizottság arra jutott, hogy az App Store és az iOS kulcsfontosságú hozzáférési pontok az alkalmazásfejlesztők számára az iPhone-felhasználók eléréséhez – épp emiatt a szolgáltatások megfelelnek a DMA által meghatározott kapuőri kritériumoknak, és teljes körűen alkalmazni kell rájuk vonatkozóan a rendelet előírásait. A bíróság ezt az értelmezést most helybenhagyta, tehát ez a vita eldőlni látszik. Az ítélet következtében az Apple továbbra is köteles végrehajtani azokat a változtatásokat, amelyeket a DMA előír az európai piacon.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról. A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

Az Apple azzal védekezett, hogy az App Store esetében nem indokolt a DMA legszigorúbb szabályainak alkalmazása, különös hangsúlyt fektetve arra, hogy platformjai kiemelt biztonsági és adatvédelmi modellt használnak, végeredményben a felhasználók biztonságát veszélyeztethetik az előírások. A vállalat szerint a külső alkalmazásboltok és az alternatív alkalmazásterjesztési modellek növelhetik a rosszindulatú szoftverek, csalások és adatvédelmi incidensek kockázatát. A Bizottság szerint a megfelelő technikai megoldások mellett a biztonság és a nyitottabb piac egyszerre is biztosítható, és a cél összességében a verseny élénkítése.

A mostani ítélet egy több éve tartó uniós szabályozási folyamat része, melynek keretében az Apple működésének számos gyakorlata boncasztalra kerül. Az EB korábban már megállapította, hogy az App Store bizonyos üzleti gyakorlatai sértik a DMA előírásait, és emiatt jelentős bírságot is kiszabott a vállalatra. Emellett több megfelelőségi vizsgálat is folyamatban van az interoperabilitási kötelezettségek és az alkalmazás-fejlesztők jogainak biztosítása kapcsán.

Az Apple jogi lehetőségei azonban még mindig nem merültek ki: a vállalat bizonyos jogkérdésekben fellebbezhet az Európai Unió Bíróságához. Ugyanakkor a mostani döntés megerősíti, hogy az Európai Bizottság helyesen sorolta az iOS-t és az App Store-t a DMA legszigorúbb szabályai alá tartozó alapplatform-szolgáltatások közé.