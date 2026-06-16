Beperelték a részvényesek a Microsoftot

Gyakori, hogy a részvényesek a részvényárfolyamok váratlan esése után a vállalatokat hibáztatják, és akár perre is viszik az ügyet, most éppen a Microsoftnak kell szembenéznie a problémával. A cég részvényesei egy michigani nyugdíjalap vezetésével csoportos keresetet nyújtottak be a technológiai vállalat ellen, miután a részvények január végén 10 százalékot estek a negyedéves eredményjelentésre reagálva. A cég piaci értékéből mintegy 357 milliárd dollár párolgott el, miután az elmúlt hat évben látott legnagyobb egynapos esést sikerült produkálni a tőzsdén.

A vádak szerint a redmondiak félrevezetően kommunikáltak az Azure felhőüzletág teljesítményéről és az AI-inftastruktúrára fordított bődületes összegű költésekről, vagy legalábbis nem hangsúlyozták eléggé egyértelműen a trendeket, miközben a költésekről későn, vagy homályosan kommunikáltak.

A részvényesek szerint a vállalat olyan pénzügyi és üzleti adatokat közölt, amelyek nem tükrözték teljes mértékben az Azure valós piaci teljesítményét és a költéseket, pedig a befektetői döntések szempontjából fontos információkról van szó. A Microsoft szerint a keresetben szereplő vádak alaptalanok, és készen áll megvédeni magát a bíróságon.

A decemberben véget ért második pénzügyi negyedévben az Azure és más felhőalapú termékekért felelős üzletág 39%-os bevételnövekedésről jelentett, ami ugyan megfelelt az elemzői előrejelzéseknek, de elmaradt az előző negyedév 40%-ától. A vállalat ezzel együtt 37,5 milliárd dolláros tőkekiadásról is beszámolt, ami közel 66%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest, és meghaladja az elemzők által előrejelzett 34,3 milliárd dollárt.

A kereset szerint a Microsoft a cloud üzletág lassulását és az AI-ra fordított kiadásokat a kapacitáshiánnyal indokolta meg, miközben az erőforrásokat átirányította az AI-termékekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztésre, valamint a Copilot brandre fókuszált. Az Azure, az AWS és a Google Cloud és hasonló felhőszolgáltatások egyre drágább infrastruktúrát igényelnek, miközben a költések ciklikusak, és egyre inkább AI-központúak, ami új költségszerkezetet jelent. A befektetők érthető módon ebben az időszakban érzékenyebbek arra, ha a növekedés mögötti profitabilitás romlik, még akkor is, ha a bevételi számok magukban erősnek tűnnek.

A per kimenetele a jövőbeni hasonló ügyekben is irányt mutathat azzal, hogy nagyobb hangsúly kerül a techcégek átlátható kommunikációjára a felhőszolgáltatások valós teljesítményéről és a mögöttes költségszerkezetekről.