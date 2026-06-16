A Qualcomm is az AI agentekre fogad

A legszemélyesebb eszközeinken rövidesen átvehetik az uralmat az alkalmazásoktól az AI agentek, e mögé az elsőre kissé ijesztően, vagy éppen utópisztikusan hangzó előrejelzés mögé egyre több technológiai nagyágyú áll be. Cristiano Amon, a Qualcomm elnök-vezérigazgatója az elmúlt hetekben több ízben is kinyilvánította, hogy a vállalat a számítástechnikai következő fontos lépcsőjének az AI-alapú, önálló feladatvégrehajtásra is alkalmas ügynökprogramokat látja, és bár az appok nem tűnnek el, de jelentősen átalakulnak.

A cégvezető a CNBC-nek adott interjúban mesélt arról, hogy a Qualcomm jelenleg is aktívan fejleszt terveket több mint 40 olyan okoseszközhöz, melyek AI agentekkel szolgálják ki a felhasználók mindennapi igényeit. Amon főleg konzumereszközökről tett említést, beleértve ékszereket, kamerával rendelkező fülhallgatókat, kitűzőket, órákat és okosszemüvegeket.

A szakember szerint az okostelefon csupán egy hozzáférési pontot jelent majd, és a fogyasztói szegmensben az okosszemüveg lesz a következő nagy dobás: a jelenlegi évi több tízmilliós nagyságrendű eladási számok után néhány éven belül már „több százmilliót” fognak eladni ilyen eszközökből, de ennek előfeltétele lesz a chiparchitektúrák és processzorok alkalmazkodása.

Ezt megelőzően még június elején a Microsoft mutatta be a Project Solarát, az agentek számára fejlesztett platformját, illetve annak első koncepció-eszközeit. A Solara egyik különlegessége, hogy a koncepció szerint a jelenleg általánosan használt eszközökkel, így elsősorban PC-kkel és okostelefonokkal ellentétben sosincs fix felhasználói interfész, azokat ugyanis az éppen használt funkcióknak megfelelően az ágensek alakítják majd.

Ugyan a bemutató során a redmondiak is hangsúlyozták, hogy a látottak egy korai koncepciónak felelnek meg csupán, az viszont jól látszik, hogy a technológiai iparág prominens szereplői egyaránt ebbe az irányba tapogatóznak. Az egyik legelső mainstream eszköz pedig itt is, akárcsak a chatbotok és nagy nyelvi modellek területén az OpenAI műhelyéből kerülhet ki, annak a Jony Ive-nak a közreműködésével, aki az Apple több népszerű termékének, így többek között az iPhone-oknak a tervezésében is kulcsszerepet játszott.